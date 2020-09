Vysoké školy připravují na nový akademický rok vlastní manuály

Školy podle Skleničky počítají s tím, že budou více využívat možnost distančního vzdělávání. Často také budou sestavovat rozvrh tak, aby se v prezenční výuce nesetkávalo velké množství studentů. Sklenička to dnes řekl ČTK.

Ministerstvo školství dnes informovalo zástupce vysokých škol, jak by se měly chránit proti koronaviru v novém akademickém roce. Podle doporučení úřadu by se výuka měla konat pokud možno v menších kolektivech, jejichž složení by se nemělo příliš měnit. Školy by se měly snažit omezit počet lidí, kteří do jejich prostor vstupují. Měly by co nejvíce využívat komunikace pomocí digitálních technologií a připravit se na případný přechod na výuku na dálku, pokud by prezenční výuka nebyla možná.

Omezit potkávání mezi studenty je podle Skleničky velmi obtížně proveditelné, ale rozdělování studentů do menších skupin ve výuce podle něj již řada škol praktikuje. "Nejenom nad 100 studentů, některé školy to mají stanoveno do 50, některé si stanovily minimální distanci mezi studenty, takže se do obrovské posluchárny vejde víc lidí, ale mají rozestupy," řekl rektor.

"Každá vysoké škola to má podle svého, dělají si své vlastní manuály, semafory a podobně," uvedl. Vysoké školy si tak podle něj upřesňují opatření, která nařizuje ministerstvo zdravotnictví.

Podle něj se nyní takto školy připravují například na to, jak vyřešit přednášky pro velký počet studentů, pokud nebude možné je rozdělit do menších skupin. Pokud se jich v místnosti sejde víc než 100, budou muset mít podle současných pravidel všichni roušky. Podle Skleničky, který vede Českou zemědělskou univerzitu v Praze, řada škol zřejmě v tomto případě dá přednost výuce na dálku.

Vysokoškolská výuka tak podle něj bude v nadcházejícím akademickém roce asi často kombinací prezenčního a distančního vzdělávání. Přítomnost se bude vyžadovat hlavně v laboratořích, dílnách či ateliérech, řekl. "Nic nebrání tomu, abychom tento akademický rok pojali možná i trochu experimentálně," dodal.