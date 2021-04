Vytížení učitelé. Řeší se testování, distanční výuka i zápisy, říká ředitelka ZŠ Kladská

Jsou enormně vytížené a řeší několik problémů najednou. Ředitelka prestižní Základní školy Kladská v městské části na Praze 2 Kateřina Vávrová upozorňuje, že učitelský sbor neřeší jen hygienické podmínky pro návrat prvního stupně. „Vedle neustálých otázek kolem testování se nyní hlavně zabýváme zápisy předškoláků, které vždy probíhají v dubnu. Zaráží mě, že nikdo z kompetentních osob ani médií neupozornil na skutečnost, že musíme připravit i zápisy, které jsou náročné. Odbýt je v žádném případě nemůžeme.“

Problém u nejmenších žáků: vyměňují si roušky

Kvůli epidemiologické situaci proběhnou distančně, což roli učitelů v současné době ještě více ztěžuje. „Paní učitelky chtějí vidět, zda jsou děti způsobilé školní docházce, a tak jediným řešením je, že si s malým dítětem popovídají distančně přes počítač. Proto musejí e-mailem, anebo datovou schránkou obeslat rodiče a sdělí jim termín, kdy se mají připojit a připravit dítě, s nímž chce pedagog hovořit o samotě. Každý kantor si tak musí přesně spočítat čas, aby další zbytečně nečekali. Jsme pod enormním tlakem a do toho ještě stále probíhá distanční výuka,“ přiznává strasti pro EuroZprávy.cz šéfka ústavu, který se specializuje na německý jazyk. Loni nemohly zápisy proběhnout detailním způsobem jako letos. „Tehdy nás nástup pandemie překvapil a nebyli jsme ještě tak technicky vybaveni. Jelikož počítačový servis i připojení máme dokonalé, tak je nutné udělat řádně i zápisy. Musíme si předškoláky prověřit. Na naše budoucí žáky máme vyčleněn jen čtvrtek a pátek,“ vysvětluje.

Nejvíce ale sbor vytěžuje organizační příprava na testování. Držitelka ocenění Zlatá ředitelka z roku 2013 vyvrací chiméru, že rodiče budou přítomni při ověřování, zda jejich potomek je negativní či pozitivní na onemocnění covid-19. „Média neustále dokola opakují zprávu, že u testů mohou být rodiče, ale to je velký omyl. Pokud se budeme řídit manuálem od ministerstva zdravotnictví i resortu školství, mládeže a tělovýchovy, pak zjistíme, že u testování může být rodič jen ze závažného důvodu a v tom případě se musí prokázat negativním testem. Jinak je přítomnost zákonných zástupců zapovězena,“ uvádí vše na pravou míru.

Vedení základní školy Kladská už vyřešilo, kde budou testy v pondělí a ve čtvrtek provádět. „Původně jsme s kolegyněmi chtěly děti kontrolovat na našem hřišti, pak jsme uvažovaly, že vyčleníme speciální místnost, ale od všeho jsme nakonec upustily, protože by proces byl zdlouhavý a zbytečně by nás připravoval o čas na výuku. A tak žáky hodláme testovat ve třídách, v nichž budou při akci otevřena okna a poté se celý prostor pečlivě vydezinfikuje,“ líčí Vávrová do podrobnosti připravenost školy.

Řadě rodičům se nelíbí, že jejich děti budou podstupovat antigenní testy. „Chápu, že nejsou nadšeni, aby se jejich potomkům někdo cizí šťoural v nose. Navíc antigenní testy jsou nespolehlivé, infekci nemusejí vůbec odhalit, a tak volají po PCR testech. Pro úlevu maminek a tatínků se hodláme zapojit do určitého projektu ohledně PCR testů, ale zatím nechci více prozrazovat, abych něco nezakřikla,“ obává se. Aby se škola dokonale připravila na testování u menších školáků a zbytečně jej úkony netrápily, ředitelství ústavu rozhodlo, že rotační výuku začnou v pondělí třeťáci, čtvrťáci a páťáci. „Proto děti z prvních a druhých tříd začnou prezenční vyučování až další pondělí. Do té doby systém zdokonalíme tak, aby nejmenší už nic nestresovalo,“ bere ředitelka školy velký ohled na benjamínky.

Pedagožka s aprobací na výtvarnou výchovu a výuku jazyků souhlasí, že testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek a pokud žák na začátku týdne bude pozitivní, ostatních dětí ze třídy se špatný výsledek nedotkne. „Z hygienického hlediska má opatření smysl, a to že v pondělí půjde do karantény jen pozitivní školák, neboť k nákaze dochází dva dny před propuknutím infekce. To znamená, že by k onemocnění přišel v sobotu, tedy doma.“ V případě, že test bude pozitivní ve čtvrtek, do karantény zamíří celá třída a v pátek by zřejmě neprobíhala ani distanční výuka. „Veškerá nařízení pochopitelně respektujeme, ale bylo by vhodné, aby žák, u něhož antigenní test vykázal záchyt, byl otestován ještě PCR testem. Znovu opakuji, antigenní testy nejsou spolehlivé a může se stát, že celá třída bude zbytečně v karanténě.“

Během výuky budou mít na sobě žáci roušky, nikoli respirátor. Sbor si musí dávat pozor, aby si děti ústenky nevyměňovaly. „Možná to z ní humorně, ale na podzim se nám stalo, že po určité době pedagog zjistil, že školáci si roušky prohodili. Do třídy například ráno přijde Anička s rouškou, na níž jsou vyobrazené kytičky, a její soused má ústenku zase s puntíky. Oběma se líbí ta druhá, tak si je vymění. Nyní se budeme zaměřovat, aby se tak nedělo a žáky hodláme pravidelně upozorňovat, aby nikomu svoji roušku nepředávali,“ konstatuje expertka na školství.

Díky Černochové je všechen sbor na Dvojce proočkován

Učitelé nemají strach, že by se nakazili, neboť zřizovatel školy, kterým je Městská část Prahy 2 zajistil pedagogům i personálu už dvě vakcíny proti covidu-19. „A to na celém území naší Dvojky. Obrovskou zásluhu na proočkování všech kantorů má paní starostka Jana Černochová (ODS – pozn. red.), která se dokázala domluvit se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze na Karlově náměstí. Je naprosto neuvěřitelné, že se paní starostce v krátké době její záměr povedl. Vakcinací prošli nejen učitelé, ale i personál jako například paní kuchařky,“ zdůrazňuje Kateřina Vávrová.

Ředitelka Základní škola Kladská, která je Fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, nemá obavy, že by se žáci po vynucené pauze ohledně pandemie vrátili do lavic s velkými mezerami ve vzdělání. „U nás skutečně nic takového nehrozí. Paní učitelky úzkostlivě dbaly, aby všechny děti byly připojené a zúčastnily se před obrazovku probírání látky. Pokud někdo chyběl, pak jsme jako škola okamžitě žádali omluvenku a uvedení řádného důvodu, proč se žák nepřipojil. Naše přísnost se nám vyplatila a troufnu si říci, že děti i přes distanční výuku nic nezanedbaly a jsou na odpovídající úrovni.“ Podle Vávrové k dobrým vzdělávacím podmínkám přispěli i rodiče. „Zvláště u prvňáčků a druháků měli velký strach, aby něco nezanedbali, a tak téměř každé dítě kromě počítače vybavili ještě tabletem. Moc jim za jejich péči děkuji.“ Škola se maximálně snažila nejmenším ulehčit vyučování. „Není totiž vůbec jednoduché naučit malé děti psát, číst a počítat přes internet. Proto jsme pořídili takzvané vizualizátory, prostřednictvím nichž se školákům promítala písmena či texty.“

Sbor učitelů se na Základní škole Kladská, kterou v minulosti navštěvovaly takové osobnosti jako písničkář Jan Vodňanský, zpěvačka Jitka Molavcová, herci Jan Čenský i Vojtěch Kotek či operní pěvec Adam Plachetka, se neobává, že by jim rotační výuka rozhodila koncentraci. „Díky přísnému distančnímu vzdělávaní jsou navyklé na řád. Proto jsem přesvědčená, že naše děti se dobře vyrovnají se skutečností, že jeden týden se budou vzdělávat prezenčně a druhý distančně.“ V první dny po návratu do lavic nehrozí, že by děti byly zkoušeny na známky, anebo psaly hned testy. „Musíme přihlédnout k sociální stránce. Děti byly dlouho doma a z karantény se musejí vypovídat a zase si na sebe zvyknout. A tak se všichni těšíme, až si sdělíme všechny naše zážitky,“ pousměje se.

Kateřina Vávrová nejvíce ale soucítí se žáky šestých až osmých tříd. „Mám pocit, že na ně se úplně zapomnělo, vůbec se o nich nehovoří a nikdo netuší, kdy se do školy vrátí. Ačkoli se rovněž vzorně distančně učí, mám obavy, že pokud se letos do tříd nevrátí, budou mít ještě větší sociální problémy než malí žáci. Přece jenom jsou ve věku, kdy je pro ně kontakt s vrstevníky hodně důležitý. Doma jsou už extrémně dlouho a moc nám chybí, dokonce tvrdí, že i my jim,“ nezakrývá dojetí.

Ředitelka přiznává, jak moc si oddychla, že nedošlo k odvolání ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy (za ANO). „Domnívám se, že měnit jakékoli ministra v tak složité době, je nesmyslné. Navíc pan Plaga oboru rozumí a hlavně umí naslouchat. Absolvovala jsem s ním několik setkání a vždy jsem z nich měl dobrý pocit.“ Přitom na podzim se netajila jistými výhradami k šéfovi resortu. „Zdál se mně neprůbojný, nevýrazný. Ale najednou jako by procitl. Nebojí si přes odpor ve vládě prosadit svoje záměry a rovněž je znát, jak za lidmi ve školství stojí. Jmenování nového ministra by mohlo přinést chaos na všech úrovní typu vzdělání,“ říká zcela otevřeně Kateřina Vávrová.