Výuka na dálku u handicapovaných závisí hlavně na rodině, upozornil pedagog

Děti se speciálně vzdělávacími potřebami, mezi které patří žáci s různými postiženími a poruchami nebo i sociálně znevýhodnění, podle Pilaře často nemají intelektuální nebo sociální schopnosti na to, aby se mohly učit prostřednictvím internetu. Domnívá se proto, že domácího vzdělávání se takto účastní spíš jen menšina z nich.

Nejobtížnější podle Pilaře bude zřejmě zvládnutí výuky na dálku pro děti s mentálním postižením. "Ty děti potřebují názorný výklad a televize nebo počítač jim toho příliš nedá. Potřebují pomalounku postupně vést," vysvětlil. "Pokud tam teď nějak vůbec vzdělávání probíhá, tak asi nebude plnohodnotné," dodal.

Podle něj teď ještě víc než dříve nebo u jiných dětí vše záleží na rodičích. Někteří ráno dítě vzbudí, dají mu úkoly, asistují mu a komunikují se školou. Často jde podle něj hlavně o rodiny žáků s tělesným nebo smyslovým postižením, které mají snahu docílit toho, aby dítě něčeho dosáhlo. "Kdežto rodiny, které jsou na tom sociálně špatně, tak mám pocit, že když mají počítač, tak na hry, a vzdělávání moc neřeší," řekl.

Podle Pilaře by proto bylo dobře, aby se děti co nejdříve vrátily zase do lavic. Nesouhlasí s peticí, která ministra školství Roberta Plagu (ANO) vyzývá k zachování uzavřených škol do konce školního roku. Podle něj by se děti měly do škol vrátit třeba i s rouškami, aby slyšely výklad učitele a viděly názorné pomůcky. "I to je rozhodně větší přínos, než aby seděly a koukaly do počítače, jak jim paní učitelka posílá nějaké obrázky," míní.

V základních školách v Česku je podle statistik ministerstva školství kolem 133.000 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, což je zhruba 14 procent všech školáků. Do 478 základních škol se speciálními třídami chodí zhruba 27.340 dětí. Středních škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je 139 a mají 5480 žáků. Různě handicapované děti jsou ale díky inkluzi i v běžných školách.

Školy jsou kvůli šíření koronaviru uzavřené od 11. března do odvolání. Podle dosavadních informací by se mohly znovu otevřít v druhé polovině května. Záležet to bude hlavně na ministerstvu zdravotnictví.