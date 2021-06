Žáci, kteří se v září neotestují na koronavirus, budou muset nosit roušku

Aktualizováno 15:21 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Žáci, kteří se na začátku září preventivně neotestují na covid-19, budou muset po celou dobu ve škole nosit roušku či respirátor. Pokud odmítnou i to, nebudou se moct účastnit prezenčního vzdělávání. Výjimka bude platit pro děti s očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci. Vyplývá to z informací, které ministerstvo školství zaslalo do škol. Materiál má ČTK k dispozici.