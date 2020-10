Základní školy nezavřeme, ujišťoval Prymula. Respirátory dorazí učitelům příští týden

"U středoškoláků má zavedení distančního vzdělávání nejmenší dopad na kvalitu poskytovaného vzdělání na rozdíl od druhých stupňů, kde se skutečně nechystáme tato opatření provést," řekl Prymula na dotazy Vojtěcha Munzara (ODS), podle kterého by měla být prezenční výuka zachována v co nejširší míře.

Zavření středních škol má podle ministra snížit rychlost šíření nákazy. "Vycházel jsem ze situace, kdy my chceme snížit celkovou zátěž, aniž bychom dramaticky postihli ekonomiku," řekl Prymula. Veškerá jiná možná opatření by podle něho byla bolestivější. Připustil, že i zavedení dálkové výuky na středních školách je citelné. "Jiným způsobem to v tuto chvíli řešit neumíme," dodal.

V uzavřených školách se bude moci konat jen praktická výuka. Opatření hygieniků se ale dotknout i základních škol. Výuka hudební výchovy v nich bude od pondělí na 14 dnů bez zpěvu. Tělocvik bude na prvním stupni bez omezení, na druhém stupni by se měl konat venku.

Respirátory by do školství měly zamířit příští týden

Respirátory pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům ve školách by měly být uvolněny ze státních rezerv a distribuovány příští týden. Novinářům to dnes řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). Pracovníci ve školství mají dostat 2,5 milionu respirátorů typu FFP2, schválila ve středu vláda. Každý má dostat deset kusů.

"V případě Prahy jsme domluveni, že tu distribuci na území města zařídí Praha - to bylo součástí dohody s panem primátorem (Zdeňkem) Hřibem (Piráti). O dalších distribučních kanálech se budeme bavit s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD)," uvedl Plaga. Na rozvozu by se podle něj pravděpodobně měli podílet hasiči, nepředpokládá naopak, že by respirátory roznášela Česká pošta.

Do českých škol zamíří téměř tři miliony respirátorů ze státních hmotných rezerv. Dnes o tom rozhodla vláda. Každý učitel i nepedagogický pracovník dostanou po deseti kusech. Distribuce začne už příští týden. — Robert Plaga (@RobertPlaga) September 30, 2020

Pošta distribuovala na začátku září roušky a respirátor lidem starším 60 let. Ústenky byly z balení po 50 kusech rozdělovány a vkládány do obálek po pěti. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) pošta přitom porušila zákonné požadavky na distribuci a technické normy zdravotnických prostředků. Lze je podle něho distribuovat jen v ochranných obalech a s informací od výrobce.

"Respirátory (pro pedagogické a nepedagogické pracovníky ve školách) jsou baleny jednotlivě a pak v balíčcích po deseti, takže tady by žádný problém nastat neměl," uvedl dnes Plaga.