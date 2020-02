Záškoláctví by mohli řešit sociální pracovníci škol, plánuje MPSV

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Záškoláctví by mohli pomoci vyřešit školní sociální pracovníci. Pracovali by nejen s žáky, ale i s jejich rodinou. Absence při výuce by pomohlo odstranit také doprovázení dětí do škol a doučování.