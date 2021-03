Zástupci škol souhlasí s ohlášenými změnami maturit

Předseda České středoškolské unie (ČSU) Viktor René Schilke večer ČTK řekl, že studenti mají výhrady hlavně k posunutí termínů, které jim může komplikovat přijímací zkoušky na vysoké školy.

Ministr dnes oznámil, že maturanti letos nebudou muset skládat ústní maturitní zkoušky z češtiny a cizího jazyka. Maturanti, kteří pracují kvůli epidemii covidu-19 v nemocnicích či domovech seniorů, nebudou muset dělat ani státní didaktické testy. Všechny pak bude čekat školní maturita ze dvou či tří předmětů včetně případné praktické zkoušky podle oboru. Termíny maturit se posunou. Babišův nápad o plošné úřední maturitě odmítl již dříve Plaga i zástupci zaměstnavatelů a vysokých škol.

"Jsem ráda, že to takto prošlo, protože si myslím, že maturita být musí, byť v této okleštěné formě," řekla dnes ČTK předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Podle ní Plaga představil přesně to, na čem se domluvil se zástupci školských asociací. "Je to kompromis, který jsme projednávali, se kterým souhlasíme a se kterým jsme schopni pracovat," uvedla. Podobně se vyjádřil i šéf Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček.

Za trošku diskutabilní označil možnost dobrovolného konání ústní části z češtiny a cizího jazyka, nicméně vzhledem k mimořádné situaci je to podle něj akceptovatelné, protože většina studentů bude muset z daných předmětů dělat alespoň didaktické testy. Většina studentů podle Zajíčka asi nyní ústní zkoušku dobrovolně skládat nebude. Za podstatné považuje zachování školní maturity podle oboru studia. "Myslíme si, že za této podoby je maturitní zkouška zvládnutelná, navíc je tam i časový odklad, který dá studentům čas na přípravu," řekl.

Představené úpravy maturit se poměrně líbí i České středoškolské unii (ČSU), řekl její předseda ČTK. Studenti podle něho mají výhrady hlavně k posunutí termínů maturit, které se přiblížily k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Kromě toho by maturanti uvítali možnost skládat dobrovolně všechny ústní zkoušky, nejen ty z češtiny a cizího jazyka, a vadí jim, že vysoké školy budou moci u přijímacích zkoušek zohledňovat, zda budou mít uchazeči ústní zkoušku složenou, sdělil ČTK Schilke. ČSU zastupuje zhruba 30.000 středoškoláků z různých ročníků.

Proti dnes představeným úpravám se vyjádřil předseda spolku Pedagogická komora Radek Sárközi. "Myslím si, že maturita se měla konat v původní podobě, pouze měl být odložený její termín na červen. S prodloužením času na didaktické testy souhlasím," sdělil ČTK. Spolek má podle svého webu 2900 členů, mezi kterými jsou zástupci z různých typů škol i nepedagogové.

Schejbalová a Zajíček vyjádřili obavy z dalších zásahů premiéra do podoby letošních maturit. Podle Schejbalové by současné úpravy měly být pro letošek už konečné, protože vyvolávání falešné naděje podle ní nikomu nepomůže. "Nechť se pan premiér smíří s tím, že v současné době prostě neměl pravdu, nebo nevyhrál," řekla. Stejně jako Zajíček předpokládá, že premiér Babiš pro své nápady ve vztahu k maturitám nenajde dostatečnou politickou podporu ani ve Sněmovně. "Věřím, že zvítězí zdravý lidský rozum," doplnil Zajíček.

Oba počítali i s posunem termínů přijímacích zkoušek. "To byl komplex opatření, které jsou na sebe navázané, takže jsme to projednávali současně a celé to maturitní schéma se odvíjí i od přijímacích zkoušek, které tomu předcházejí," vysvětlil Zajíček. Ani teď se podle něj ale nedá říct, zda se termíny nebudou muset ještě znovu posunout. Záležet bude na vývoji epidemie, dodal.