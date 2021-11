Zástupci škol souhlasí s plošným testováním, nevadilo by i pravidelné

Epidemická situace ve školách se podle nich v poslední době zhoršuje. Smysl by proto viděli i v zavedení pravidelného testování, nejen ve stanovení dvou termínů, které naplánovala vláda.

Vláda dnes schválila, že se neočkovaní žáci základních a středních škol v celém Česku otestují na covid-19 antigenními testy 22. a 29. listopadu. Testy do škol rozvezou během příštího týdne hasiči ze skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR). Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) by testování ve školách mělo přispět k lepší ochraně škol před šířením nákazy a zajištění prezenční výuky. Ministerstvo zdravotnictví bylo uplynulých dnech proti. Tvrdilo, že testování ve školách není efektivní. Vláda ale podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vzala v potaz stanovisko odborné skupiny MeSES kolem epidemiologa Petra Smejkala a krajů, které testování žádaly.

Testování na covid-19 ve školách podporuje i Schejbalová. "Já se domnívám, že je to jeden ze způsobů, jak udržet školy v chodu," řekla. Ještě větší smysl, než skončit s testy po dvou termínech, by podle ní dávalo pravidelné testování. "Já pořád volám po tom, že by to mělo být minimálně každé pondělí, aby se odchytili nakažení hned na počátku,“ řekla. Kriticky se vyjádřila k nekonzistentnímu rozhodování ministerstva zdravotnictví. Připomněla, že od září několikrát svůj postoj k testování změnilo.

Podle Zajíčka, který s plošným testováním za současné epidemické situace rovněž souhlasí, by možná bylo smysluplnější používat místo antigenních testů rovnou přesnější PCR testy s výsledkem z laboratoře. Chápe sice, že na testování metodou PCR asi nejsou dostatečné kapacity, pozastavil se ovšem nad tím, proč se dosud nenavýšily, když se o tom hovoří již dlouho. I testování antigenními testy má podle něj ovšem větší smysl než netestovat vůbec.

Schejbalová na druh testů nemá vyhraněný názor. Výhoda méně přesných antigenních je podle ní v tom, že žák s pozitivním výsledkem odchází ihned ze školy a v případě potvrzení nákazy PCR testem druhý den jeho spolužáci nemusí do karantény. Pokud by se žáci testovali jen PCR testy a všichni se dověděli výsledek druhý den, neočkovaní z okolí nakaženého by se karanténě nevyhnuli.

Oba ředitelé potvrdili, že nákaza se ve školách šíří čím dál víc. "Záchyty se nám skutečně začínají objevovat ve spoustě škol, mnoho kolegů říká, že už se jim to tam taky objevilo, takže něco dělat musíme,“ řekl Zajíček. Podobně jako Schejbalová by byl pro pravidelné testování. Na víc než dva termíny ale podle něj v současnosti ve státních skladech už zřejmě nejsou zásoby.