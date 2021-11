Zástupci škol vidí v programu vznikající vlády návaznost na současnou politiku

Podobně se vyjádřil konzultant neziskové společnosti EDUin Tomáš Feřtek. Za pozitivní označil zejména slib navyšování peněz či zajištění podpůrných profesí, v programu ale postrádá popis řešení postcovidové situace.

Podle Feřtka se v programu potvrzuje, že ve vztahu ke školství panuje mezi zástupci různých politických stran nebývalá shoda. "To, že řeknou, že (současnou vládou schválená) Strategie vzdělávání 2030+ je dobrý dokument a hodlají ho naplňovat, to je základní pozitivum pro zdejší školství," uvedl. Podobně se vyjádřil i Zajíček a Schejbalová. "Já se na to dívám víceméně pozitivně, protože pokud by přišli a zase by všechno rozvalili a zničili a začali od nova, tak ve školství je to vždycky problém, protože v něm vždy trvá dlouho, než něco naběhne," řekla ředitelka.

Oba zástupci asociací uvedli, že s většinou věcí v programu se zřejmě dokážou ztotožnit. Například změny maturit jsou podle Schejbalové nezbytné, jen je otázka, jak se provedou. Podotkla, že v případě jednotných přijímacích zkoušek by ale nesouhlasila s jejich zrušením, protože pro gymnázia jsou nezbytná. Pokud by se odstranily, nahradily by je podle ní nejspíš například testy od společnosti Scio. Zajíček se zase pozastavil nad slibem zavést duální vzdělávání. Pokud by ho nová vláda chtěla nastavit po vzoru Německa, považuje to v Česku za nerealistické. Podobně se vyjádřil i Feřtek. Firmy ani stát podle něj nemají na zajištění této formy vzdělávání dost peněz.

Podle Feřtka je klíčové udržení míry investic a navyšování peněz na vzdělávání, jak to strany v koaličním programu slibují. Kromě platů budou podle něj peníze potřeba i na zajištění školních psychologů či speciálních pedagogů, jejichž podporu program rovněž avizuje. Za dobrý označil Feřtek také slib změnit přijímací a maturitní zkoušky a redukovat učivo. Očekává, že úpravy obsahu vzdělávání budou zásadní problém. Podle něj je potíž, že odborné společnosti mají potíž škrtat ve vlastním oboru a vidí rezervy spíš v jiných předmětech. Zmínil, že mu proto chybí popis toho, jak chce vláda k redukci učiva dojít.

Nejasné je podle něj v programu také to, jak přesně chce vláda řešit post-covidovou situaci. Feřtkovi kromě toho v programu chybí zmínka o takzvaném středním článku podpory, tedy týmech odborníků, které nyní připravuje ministerstvo školství a které by měly spolupracovat se školami na lokální úrovni.