Zeman dnes spolu s manželkou Ivanou v Lánech zahájil školní rok

"Byl bych hrozně rád, kdyby se tento zvyk rozšířil i do dalších škol, protože my bychom se měli naučit chránit ty, kdo začínají, kdo jsou mladší, kdo jsou tím pádem i slabší," řekl Zeman. Některé školy v zemi obdobná patronství už praktikují.

Po slavnostním přivítání 28 prvňáků, které do školních lavic doprovodí žáci devátého ročníku, měl krátký proslov starosta Lán Karel Sklenička. Děti v Lánech podle něj přibývají, proto obec chystá na příští rok projekt nástavby. "Škola by měla dostat dvě nové třídy," uvedl starosta. Zeman pak stejně jako starosta vítal prvňáky ve své funkci naposledy. Jako prezident byl dnes na zahájení školního roku v Základní škole Charlotty Garrigue Masarykové v Lánech podruhé, před osmi lety vítal do lavic právě současné deváťáky.

Žáky prvního ročníku Zeman upozornil, že nejen škola je hrou. "A až tu hru dokončíte, tak přijde nová a trochu složitější hra, která se jmenuje život. A přál bych vám, abyste jak ve školní, tak v životní hře úplně uspěli," doplnil prezident.

Zeman také zavzpomínal na spolupráci se starostou. "Jednou jsme se pohádali kvůli tomu, jak má potok vytékat z Lánského parku," připomněl prezident. Dodal, že nakonec se dohodli a potok byl obnoven. I po skončení svého mandátu bude Zeman občanem Lán a těší se na další spolupráci, řekl při dnešním zahájení školního roku.

Manželka prezidenta prvňáčkům popřála, aby se jim ve škole líbilo, aby si našli kamarády, a předala jim sladkosti.

Celkem se na nádvoří školy sešlo několik stovek dětí a rodičů. Každý z prvňáků dostal květinu a přivítala je jejich třídní učitelka Simona Blechová i ředitelka školy Iveta Vrabcová.