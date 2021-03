Zjištění inspekce dokazují nedostatečnou podporu žáků, říká expertka

Česká školní inspekce dnes představila výsledky svého zjišťování, podle kterých počet žáků s nedostatečným technickým vybavením pro on-line výuku od loňského jara do začátku letoška klesl ze zhruba 250.000 na asi 50.000. Tito žáci si v současnosti například předávají s učiteli úkoly v sešitech. Počet těch, kteří se distančního vzdělávání neúčastní vůbec, podle inspekce zůstal zřejmě stejný jako loni v dubnu, kdy jich bylo odhadem kolem 10.000.

Zjištění školní inspekce podle Laurenčíkové odpovídají poznatkům ČOSIV. Výuky on-line se podle ní neúčastní zejména třeba děti z velmi chudých domácností, ze sociálně vyloučených lokalit nebo z rodin, které mají problémy s násilím. Mimo on-line vzdělávání jsou ale i některé děti s výraznými duševními problémy, mohou přitom být i z rodin bez ekonomických potíží, které už jen nezvládají dlouhodobou sociální situaci a formu výuky přes internet, uvedla.

Odborná společnost podle ní už od loňského jara upozorňuje, že by školy měly mít povinnost zaznamenávat děti, které vypadávají z výuky on-line. Jak Laurenčíková řekla, v případě, že se dítě týden nepřipojuje k výuce, měla by škola kontaktovat rodinu a vědět, jak má dál postupovat, aby se dítě vzdělávání účastnilo. "V případě jednoho dítěte to může být psychologická pomoc, v případě druhého notebook a v případě třetího psychologická pomoc, notebook a domácí podpora asistenta na dvě hodiny," uvedla. Systém by podle ní měl spočívat hlavně na spolupráci ministerstva školství a obcí s řediteli škol. Problém vidí v tom, že evidence nezapojených žáků chybí.

Zjištění inspekce může být podle Laurenčíkové do budoucna problém. "Máme tu reálně 60.000 dětí akutně ohrožených tím, že ten roční výpadek v učení bez intenzivní podpory možná nedoženou a může to zásadně ovlivnit jejich další vzdělávací a profesní možnosti," řekla. Vláda by proto podle ní měla nastavit kvalitní plán pro návrat dětí do škol, který by zahrnoval jak učení, tak psychosociální pomoc. Školy by se na různé formy doučování měly chystat už nyní, podotkla.

Připomněla také, že zástupci různých neziskových organizací věnujících se vzdělávání a duševnímu zdraví vyzvali vládu již dříve, aby umožnila lepší podporu pro ohrožené a znevýhodněné děti. Měla by podle nich například povolit docházku do malé skupiny dětí ve škole či návštěvy asistenta pedagoga u dítěte doma. V současnosti jsou možné individuální konzultace ve škole či podpora asistenta po internetu, to ale podle Laurenčíkové v mnoha případech nestačí.