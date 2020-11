Znovuotevření škol? Učitelé požadují informace k šíření covidu mezi žáky

"Vítáme, že po několikaměsíčním apelování chce nyní vláda představit jasná a předvídatelná kritéria pro návrat žáků do jednotlivých typů škol. Zároveň však stále máme k dispozici jen velmi málo relevantních dat a informací o dosavadním šíření nákazy ve školách, díky kterým bychom se mohli lépe připravit na opětovné otevření," uvedla předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Školy jsou kvůli epidemii covidu-19 zavřené od první poloviny října, speciální školy od 2. listopadu. Otevřené zůstaly školky. Kdy se školy znovu otevřou, zatím není jasné. Opatření vlády platí zatím do 20. listopadu. Návrat dětí do škol by měl vycházet z modelu pro uvolňování nebo zpřísňování opatření, který bude mít pět stupňů. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek uvedl, že tabulku opatření chce mít do dnešního dne a pak se bude ještě připomínkovat.

Podle Mazancové dosud není jasné, podle čeho se vláda při uzavírání základních a středních škol rozhodovala a jak se nákaza ve školách šířila. Platforma považuje za důležité zpracovat analýzu, která mapuje šíření covidu-19 ve školách i zpětně. Je podle ní také nutné vyhodnotit, zda není ohroženo zdraví personálu v otevřených mateřinkách.

Uzavření škol vláda zdůvodnila nárůstem počtu nakažených ve školách a rodinách a výhledem dalšího vývoje epidemie. "Viděl jsem predikce růstu epidemie v České republice, seznámil jsem se s modely a možnými variantami, jak zasáhnout, aby skutečně nedošlo k situaci, která by vyústila v katastrofu," řekl při vyhlašování opatření 12. října ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Podle Plagy i některých školských odborníků by při návratu dětí do škol měly dostat přednost první a druhé třídy, poslední ročníky a žáci ze speciálních škol. "Předtím je ale třeba na náhodném vzorku škol odhadnout virovou nálož, kterou dnes v důsledku praxe netestování a netrasování bezpříznakových žáků neznáme," uvedl Daniel Münich z akademického institutu CERGE-EI. Podle něj je nutnou podmínkou, aby byl od začátku zajištěn dostatek testovacích a trasovacích kapacit i pro nakažené žáky bez příznaků. "To se nyní zřejmě neděje. Vážně by se mělo uvažovat i o využívání levných a rychlých antigenních testů ve školách," řekl.

Učitelská platforma sdružuje asi 300 vyučujících z různých stupňů škol. V mateřských, základních a středních školách v ČR pracuje podle statistik ministerstva školství zhruba 163.000 učitelů.