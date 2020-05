Návrat prvního stupně do ZŠ bude komplikovaný, míní ředitelé

"Zatím se nám rýsuje velký počet žáků prvního stupně, kteří by se měli 25. května do školy vrátit. Na prvním stupni máme 346 dětí, podle předběžného zájmu by se jich do školy vrátilo až 250, ale ještě se to může změnit," konstatoval ředitel břeclavské ZŠ Slovácká Martin Janošek.

To znamená, že škola bude muset vytvořit až 16 skupinek po 15 dětech. Bude muset zajistit další pedagogy, které skupinky budou učit. Část dětí se tak nebude učit s učitelkou, na kterou je zvyklá.

Nástup deváťáků je pro školy jednodušší, i když samozřejmě i ten nese kvůli doporučením ministerstva školství organizační komplikace. "Nástup deváťáků pro nás bude tak trochu průzkum, jak to vše funguje. Už nyní víme, že do školy zdaleka nenastoupí všichni žáci devátých tříd. Výuka se bude zaměřovat na přijímací řízení na střední školy a část studentů už je přijatá na učňovský obor a nepotřebují se dál připravovat," konstatoval Vladimír Ochmanský, ředitel základní školy v Boskovicích, která největší základní školy na jihu Moravy.

Zájem o docházku na prvním stupni budou v Boskovicích zjišťovat teprve příští týden, prostory by ale škole podle Ochmanského chybět neměly.

Nedostatek prostor i personálu naopak hrozí brněnské ZŠ Vejrostova v Bystrci. "Máme na prvním stupni 520 žáků, což by znamenalo až 30 skupin po 15 dětech. Když navíc budou do školy chodit deváté ročníky, netuším, kam bychom je dali, škola není nafukovací," řekl ředitel Zdeněk Černošek.

S prosbou o výpomoc se obrátil i na brněnskou pedagogickou fakultu, která už v minulosti nabízela pomoc studentů. To ale znamená, že část žáků se nebude učit s učitelkou, na kterou jsou zvyklí.

Možnost, že by děti vyučovali jiní učitelé, nepodporuje ani ředitel břeclavské školy. "A to je na prvním stupni naprosto klíčové. Předpokládám, že část dětí, které by se učily s cizí paní učitelkou, do školy raději nenastoupí," řekl Janošek. Rozhodně totiž není možné, aby třídní učitel prostřídal obě skupinky, do kterých by musely být třídy rozdělené. Už tak bude nový režim pro učitele na prvním stupni znamenat zvýšenou zátěž.

"Nástup části dětí do škol bude znamenat konec on-line výuky pro ty, kdo se budou dál učit doma. Není možné, aby učitel odučil své ve škole a pak ještě doma zajišťoval on-line výuku pro ty, kdo se do školy nevrátili. Zároveň ale dětem doma bude nutné učivo nadále posílat," uvedl Janošek.

Návrat žáků devátých ročníků základních škol od 11. května i žáků prvního stupně od 25. května je dobrovolný. Školy musí zároveň s dodržováním přísných hygienických opatření při výuce uržovat i distanční výuku pro ty žáky, kteří zůstanou dál doma.