Zřizovatelé škol by měli získat podporu na úhradu energií, míní Balaš

— Autor: ČTK

Školy by měly dostat podporu od státu na úhradu energií. Peníze by měl získat jejich zřizovatel. Přesná podoba pomoci by měla být jasná v první polovině září. Na tiskové konferenci to řekl ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Podle něj jsou některé návrhy už připraveny, ještě se o nich jedná.