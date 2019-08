Zrušení deváté třídy? Hnutí STAN představilo vizi modernizace školství

O návrzích chce STAN jednat s ministerstvem školství, politickými stranami, odbornou veřejností i podnikatelskou sférou.

V sektoru základních škol chce STAN určit potřebné penzum vědomostí a dovedností, zavést závěrečné testy s možností vykonat je průběžně během školní docházky. Stát si tím ohlídá úroveň základního vzdělávání a střední školy by měly možnost výsledky využít při přijímacím řízení, uvedl Gazdík. Postupně by Starostové chtěli směřovat ke zrušení deváté třídy, jež je podle nich takřka nadbytečná.

Český vzdělávací systém má řadu nedostatků. Navrhujeme proto změny školství pro 21. století 👩‍🏫👨‍🏫 https://t.co/BQqGXYX0qF — Hnutí STAN (@STANcz) August 28, 2019

V rámci svazků obcí by se podle Starostů mohly školy propojit s jinými, sdílet administrativní síly, v případě nutnosti i učitele. Hnutí STAN také navrhuje zavést specifický servis pro školáky, například školní autobusy.

Co se týče středních škol, je podle STAN obtížné se zhruba ve 14 letech rozhodnout o budoucí profesi. Měla by tak být nastavena větší prostupnost a flexibilita škol. V řadě zemí se podle Beka osvědčil model takzvané reálné střední školy. "Je to myšlenka založená na tom, že uvnitř jedné střední školy, jedné instituce lze podle předpokladů dětí získávat vzdělání jak všeobecného typu, tak nejrůznější profesní certifikáty a specializace," řekl senátor a končící rektor Masarykovy univerzity v Brně. Ze skladby předmětů by si tak studenti namixovali výběr podle předpokladů a zájmu.

STAN také požaduje lepší propojení škol a zaměstnavatelů či nastavení středoškolského minima, které by určilo povinnou úroveň vzdělání pro všechny střední školy. Úroveň maturity by mohly školy nastavit různě podle svých vzdělávacích cílů. "Dostatečnou znalost matematiky na úrovni minima lze prokázat klidně i ve druhém nebo třetím ročníku SŠ - následně je možné více se věnovat jiným předmětům podle zájmu," uvádí STAN ve svém materiálu.

Hnutí by zrušilo jednotné přijímací zkoušky na střední školy i státní maturity. Ve středoškolském systému podle Beka chybí někdo, kdo by nezávisle sledoval kvalitu vzdělávání. Bek uvedl, že by bylo možné převzít model akreditací, který funguje ve vysokém školství, a zřídit krajské akreditační agentury, které by dávaly souhlas k provozu středních škol na základě vyhodnocení kvality vzdělávacích programů.

Ve vyšším a vysokém školství STAN navrhuje umožnit krajům zřídit krajské polytechniky s krátkými programy na dva až čtyři semestry nebo bakalářskými programy na šest až osm semestrů. "Věříme tomu, že jak se prodlužuje lidský život, bude přirozené, že studenti budou trávit ve vzdělávacím systému delší čas a že některé specializace, zejména související s průmyslem 4.0, robotizací, digitalizací, bude rozumné posunout na post-sekundární úroveň," řekl Bek. Univerzity by pak podle něj měly programy polytechnik uznávat.