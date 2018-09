Vichřice strhala stožáry a elektrické vedení. 70 tisíc domácností bez proudu

Do Česka se tlačí uprchlíci bez rodičů, přišly desítky žádostí

Stovky hasičů a energetiků v Plzeňském kraji jsou stále v terénu kvůli vichřici, která v neděli večer zasáhla celý západ Čech. V kraji je stále na webových stránkách ČEZ Distribuce hlášeno přes 350 poruch, nejvíce na Klatovsku a Domažlicku, ale také na Tachovsku, Rokycansku a jihu Plzeňska. Všechny čety poruchové služby ČEZ, které byly včetně ohlašovny poruch výrazně posíleny, jsou podle regionální mluvčí ČEZ Michaely Jirovcové v terénu. Většinou jde o krátkodobé výpadky. Na některá místa se kvůli počtu, podmáčenému terénu i nebezpečí pádu stromů nemohli energetici v noci dostat.

"Plzeňský kraj je na tom asi nejhůře," uvedla Jirovcová. Vítr měl podle ní místy sílu jako orkán Kyrill v roce 2007, ale nedělní vichřice byla rychlejší, protože Kyrill trval zhruba dva dny. Podle ní byli energetici na silný vítr připraveni od pátku.

"Jen od dnešní půlnoci do rána jsme vyjeli k 36 událostem v souvislosti s pádem stromů. Nejezdíme teď k ničemu jinému," řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Od nedělních 19:00 do 24:00 evidují hasiči kvůli větru 254 událostí, nejvíc od 19:00 do 22:00. Vichřice poškodila střechy, odfoukávala billboardy, zahradní domky, čekárny i dopravní značky.

Podle meteorologa z plzeňského ČHMÚ Pavla Kopečka skončila hlavní vlna vichřice do nedělní půlnoci, poté vítr polevil. V neděli dosahoval rychlosti až 30 metrů za vteřinu, nyní je v nárazech maximálně na polovině. V dalších dnech už by měl být v regionu klid.

U Krušovic na Rakovnicku v noci spadlo šest příhradových stožárů velmi vysokého napětí 110 kV do křižujícího vedení napětí, které se také přetrhalo. V okresu je nyní bez proudu asi 7000 domácností, řekla ČTK mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. V celém Středočeském kraji je bez elektřiny asi 10.000 domácností, energetici evidují aktuálně 12 poruch na vysokém napětí.

"Situace, co se týká oprav, je tady nejsložitější, my řešíme několik možných variant," řekla Holingerová. Podle ní je možné, že technici vybudují takzvaný bypass, tedy provizorní přemostění, kterým do oblasti opět přivedou elektřinu.

Kvůli nočním bouřkám a silnému větru zůstávalo dnes po ránu v Jihočeském kraji přibližně 7000 domácností bez elektřiny. Nejvíce havárií energetici odstraňovali na Jindřichohradecku. Počet míst bez elektřiny se ale rychle snižuje, řekla ČTK mluvčí distribuční společnosti E.ON Martina Slavíková. Dodala, že bez elektřiny zůstávají hlavně menší obce v kraji.

"Pracujeme na tom, aby se nám podařilo všechny poruchy během dneška odstranit. Ale garantovat to samozřejmě nemůžeme," uvedla Slavíková. Připomněla, že v noci bylo bez elektřiny v Jihočeském kraji přibližně 20.000 domácností.

Popadané stromy také omezily provoz na železnici. Dnes dopoledne je proto na některých místech neprůjezdná trať mezi Českými Budějovicemi a Plzní. Jde o úseky mezi Protivínem a Putimí a na Strakonicku.

Hasiči kvůli bouřkám a silnému větru zasahovali v Jihočeském kraji od nedělního večera do dnešního rána u 220 událostí. Nejvíce práce měli do půlnoci. Pak už vyjížděli přibližně ke třem desítkám událostí. "Situace se uklidňuje, ale práce budou pokračovat i během dneška," řekla ČTK mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Poruchy, které E.ON v noci zaznamenal na Vysočině, jsou už odstraněny. Na jižní Moravě se závad na vysokém napětí objevilo 11, osm už je opraveno. Problémy přetrvávají na Břeclavsku a v okolí Otrokovic na Zlínsku. "Na Moravě je momentálně bez elektřiny zhruba 4300 odběrných míst. Na odstranění potíží intenzivně pracujeme," dodala Slavíková.

Silný vítr v noci na několika místech Olomouckého kraje poškodil rozvodnou síť. Bez elektrického proudu bylo v regionu ráno více než 2000 domácností. Vítr se už utišil a poruchy se postupně odstraňují, řekl dnes ČTK mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol. Podle meteorologů nejsilnější náraz větru v Olomouckém kraji v noci na dnešek dosahoval rychlosti téměř 100 kilometrů za hodinu.

V Olomouckém kraji nyní energetici evidují 11 poruch na vedení vysokého napětí. "Bez elektřiny je aktuálně přes 2000 odběratelů v Olomouckém kraji. V terénu máme stovky pracovníků poruchových čet i dodavatelských firem, pracovali celou noc a pokračují nadále v obnovení dodávek elektřiny," uvedl Sobol.

Bez elektřiny jsou například některé domácnosti ve Městě Libavá, Kozlově a Horce nad Moravou na Olomoucku či v Lipníku nad Bečvou, Prosenicích a Bělotíně na Přerovsku. Silný vítr přerušil dodávku elektrického proudu také části domácnostem v Hanušovicích a Jindřichově na Šumpersku.