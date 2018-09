Herečka se pustila do prezidenta: Zemana baví, když rozděluje lidi. Provokuje a nenávist přiživuje

Herečka Anna Polívková hraje v novém filmu Po čem muži touží hraje muže v ženském těle. Moderátorku DV TV Danielu Drtinovou proto zajímalo, zda by si chtěla někdy vyzkoušet opačnou situaci – být den ženou v mužském těle.

V těle politika, premiéra či prezidenta. Herečka byla nejprve zaskočena, nakonec ale přiznala, že si neumí představit, že byla v těle Miloše Zemana či premiéra Andreje Babiše.

„Ve filmu je to tak, že jeho mysl je v mém těle. Takže kdyby moje mysl mohla být v jejich těle, tak by to vlastně mohlo být zajímavé. Ale ta fyzická představa je strašidelná…. Ale když by člověk mohl říct: 'jé, promiňte, co já to dělám, proč se takhle chovám'. To bych asi možná ráda realizovala. Představuju si, že se jednou pan prezident probudí a řekne si: 'jé, proč já ty lidi rozděluju',“ posteskla si herečka.

„Mně vlastně nevadí politika, jen mě poslední dobou děsí to, jak se poslední dobou rozdělují lidé. Jak se nebaví kamarádi, rodiny se kvůli ní rozhádávají. To opravdu vymyslel pan prezident – a to je mi líto.,“ přiznala herečka.

Vadí jí prý ale ještě jedna věc. „Často se ozývají vulgární nadávky…. Já respektuji, že je to náš prezident. Ale je mi to líto. Ráda se bavím s lidmi, ráda se bavím o všem a poslední dobou to občas nejde,“ myslí si Polívková.

Právě tuhle situaci podle ní Zeman vyprovokoval a ještě ji přiživuje. „A asi ho to baví,“ myslí si Polívková. Zároveň prý ale nesouhlasí s tvrzením, že kdo volil Zemana, je hlupák. Spíše se prý zajímá o to, proč mají lidé opačný názor než ona.

Lid podle ní nemá rád, když se herci vyjadřují k politice. „Částečně tomu rozumím, ale částečně si říkám, že když se někdo o politiku opravdu zajímá, tak ať se vyjadřuje,“ dodala herečka.