Existují nějací syrští sirotci? Novinářce došla trpělivost. Popsala, co viděla v uprchlických táborech

Novinářce se nelíbí, že bulvární server Express, který patří premiérovi Andreji Babišovi, naprosto obrátil to, co říká o dětských migrantech. „Napsali o mně lži a vydali tuto dezinformaci, která se šíří jako lavina. Nemám s tím nic společného,“ postěžovala si Kutilová kvůli článku s názvem „Novinářky potvrdily, že žádní syrští sirotci neexistují, arabista jejich hledání nechápe“. „Jen mě zneužili k podpoření Babišovy pravdy. Bohužel moc nevím, jak se bránit,“ přiznala vytočená reportérka s odkazem na slova českého premiéra, který tvrdil, že „sirotci neexistují".

„Naštvalo to všechny, mně nejvíc. Je to totální žumpa a je k pláči, že tento bulvár bere řada lidí vážně a dokonce to sdílí i Ovčáček na svém twitteru. Hanba. To už lidi vážně přišli o základní schopnost kritického myšlení a rozlišení bulváru?“ diví se.

Odmítla také některé informace od její osobě, které v článku zazněly. „Jen chci říci, že nejsem redaktorkou ČT, jen spolupracuji s pořadem Reportéři ČT. Cesty si platím sama, pracuji jen na základě informací z místa a v souladu se svým svědomím. Nikdo mě neovlivňuje - ani penězi ani jinak. A nejsem ta Markéta Kutilová, která dělá kampaně pro ANO. To je bohužel nešťastná shoda jmen.

Reportuji o realitě, kterou vidím na místě, nebudu ji překrucovat a dělat ani dělat selektivní výběr informací. Odmítám i autocenzuru - nebudu přeci informace skládat tak, aby někomu neuškodila nebo někomu nahrála. Autocenzura je podle mě přípustná pro novináře jen pokud je válečný stav. Bohužel se leckteří chovají, jako kdyby jsme už ve válce byli. Přitom jde o válku hybridní. Mnozí se mě snaží přimět k selektivnímu výběru informací. Než abych to začala dělat, zabalím novinářskou práci raději úplně,“ vysvětluje.

Poukazuje také na to, že tato společnost je fatálně rozdělená a každý má svoji pravdu. „Lidé jsou slepí a hluší k pravdě těch druhých. Není ani naši chybou, že nás jedna či druhá strana zneužívá. Odmítáme kvůli tomu dělat novinařinu jinak, než jsme se to naučily a jak považujeme za správné. Máme za sebou obě dvacet let praxe po celém světě a nikdy nás nikdo nedonutí realitu překrucovat. Vždy budeme dál pracovat v souladu se svým svědomím, ne s něčími penězi či něčí ideologií, názorem atp. Snažíme se ukazovat svět takový, jaký je. Ať už se to někomu hodí nebo ne,“ píše novinářka.

A jaké je tedy její oficiální stanovisko? „V Libanonu sirotci samozřejmě jsou, ale stará se o ně většinou širší rodina. V Libanonu je přes milion uprchlíků ze Sýrie, jejich situace je strašná, nemají zde ani právo pracovat, ani právo svobodného pohybu po zemi. Žijí buď ve stanech nebo namačkání v bytech. Katar a USA teď stopli pomoc a vše je ještě horší. Nemají zde budoucnost. Ti, kteří jsou na černé listině Asadovy tajné policie zpět nemohou, Zmizeli by. Návratu se bojí všichni, byť o Sýrii sní. Pokud by někdo chtěl dát šanci na lepší život dětem bez rodičů, musí přijmout i jejich babičky, bratry atp, aby rodina zůstala celá. To je základ blízkovýchodní kultury,“ varuje.

Zmiňuje také to, že Belgie, Itálie a Francie nyní přijímají 2500 nejzranitelnějších Syřanů z Libanonu. „Tedy siroty s rodinami, lidí kterým hrozí, že při návratu do Sýrie zmizí, lidí, kteří prošli Asadovskými žaláři apod. Velcí dárci-Katar a USA /potažmo OSN/ stopli pomoc Syřanům v Libanonu a je to jasný krok k tomu, aby donutili se lidi vrátit zpět do Sýrie. jenže všichni nemohou....

„Tak prý český premiér říká, že žádní sirotci ze Sýrie nejsou. A já tady z uprchličáku na severu Libanonu tvrdím, že jsou,“ napsala také k videu přímo z jednoho uprchlického tábora. Tam prý narazila pouze na dva syrské sirotky, o které se stará jejích bratr. Ti si ale podle ní přejí návrat domů do Sýrie a nikam jinam nechtějí.