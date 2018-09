"Odmítám být sluhou Andreje Babiše“. Lidové noviny se otřásají v základech, odchází řada známých novinářů

„V Lidových novinách se právě teď ději věci, se kterými nemohu souhlasit. Odmítám být sluhou Andreje Babiše a z Lidových novin PO 27 LETECH ODCHÁZÍM,“ oznámila na sociálních sítích dlouholetá reportérka Lidových novin Petra Procházková (53). Důvodem podle ní je, že ji vedení redakce nebylo schopno ochránit od vlivu premiéra Andreje Babiše na obsah média.

„Já jsem byla hrozně dlouho loajální a věřila jsem tomu, že vedení Lidových novin v čele s Ištvánem Lékem, kterého já znám strašně dlouho a opravdu jsem mu důvěřovala, že mě ochrání před politickým vlivem pana premiéra Babiše od chvíle, kdy noviny koupil,“ uvedla s tím, že v minulém týdnu zjistila, že to tak není. „Já už pro pana pana Babiše pracovat nebudu a nebudu to krýt svým jménem," dodala pro pořad Newsroom ČT24.

Rozbuškou se stal text údajné zástupkyně humanitární organizace, který podporoval stanovisko premiéra Andreje Babiše v otázce syrských uprchlíků. Do redakce LN jej podle Procházkové poslala přímo asistentka premiéra.

Po sedmi letech v redakci končí i redaktorka Šárka Kabátová. Odchod oznámil i hlavní editor serveru Lidovky.cz Vojtěch Gibiš. „Bylo to převážně krásných necelých 11 let v Lidovkách. Nastal však čas na nové výzvy. Po printu a webu si vyzkouším televizi,“ uvedl na svém twitteru.

Procházková také zveřejnila otevřený dopis vedení Lidových novin a serveru Lidovky.cz, pod kterým jsou podepsáni další dva členové zahraniční redakce LN - Ivana Milenkovičová a Milan Rokos.

Šéfredaktor LN Léko potvrdil, že na webu Lidovky.cz byl publikován text o sporu kolem syrských sirotků, který redakci poskytl Úřad vlády ČR a který byl podepsán údajnou lékařkou Taťjanou Horákovou. „Jakmile jsme v redakci získali pochybnosti o důvěryhodnosti autorky, stáhli jsme ho. Osobně se za zveřejnění nedostatečně prověřeného textu omlouvám a zasadím se o to, aby se podobné chyby neopakovaly. Chci kategoricky prohlásit, že prácenovinářů v Lidových novinách a na serveru Lidovky.cz nebyla a nebude pod politickým vlivem,“ ujišťuje Léko.

Vydavatelství Mafra, které mimo jiné vydává Lidové noviny a Mladou frontu Dnes, patří do skupiny Agrofert, kterou její vlastník premiér Babiš loni převedl do svěřenského fondu.

Otevřený dopis vedení Lidových novin a serveru Lidovky.cz

Vážené vedení redakce,

považujeme za nutné vyjádřit se k aktuální situaci v LN a Lidovky.cz a distancovat se od událostí, které činí naše další působení v redakci problematickým. Po zveřejnění článku Dětem ze Sýrie je třeba pomoci, ale představy Šojdrové jsou dost naivní, říká šéfka Mezinárodního dětského kříže, který byl publikován na serveru Lidovky.cz 19. září 2018, bylo námi vedení LN a Lidovky.cz upozorněno na pochybnosti ohledně existence autorky Taťjany Horákové a jí vedené organizace Mezinárodní dětský kříž. Zhruba po dvou hodinách byl text, v němž kritizovala bývalého premiéra Bohuslava Sobotku a chválila současného předsedu vlády Andreje Babiše za odmítání sirotků, stažen a posléze zcela smazán (nadále je však možné ho zobrazit díky vyrovnávací paměti vyhledávače Google). Pozoruhodná je přitom skutečnost, že prakticky identicky stáhl tento text i server Parlamentnilisty.cz, který ho předtím s odkazem na Lidovky.cz zveřejnil. Lidovky.cz následující den v novém textu Taťjana Horáková: tajemná lékařka s týmy chirurgů, kterou nikdo neviděl uvádějí, že nejsou prvním médiem, které T. Horákové naletělo. Poukazují mj. na to, že o ní informovala v minulosti další česká a slovenská média. Podle vyjádření premiéra A. Babiše článek do redakce LN zaslala jeho asistentka. Domníváme se však, že skutečný problém nepředstavuje to, že by LN a Lidovky.cz „naletěly“ T. Horákové či osobě, která text jejím jménem publikovala, nýbrž to, za jakých okolností se tento článek do redakce vůbec dostal. Považujeme za nezbytné vyjasnit, za jakým účelem, kdy a prostřednictvím koho byl text redakci zaslán a komu konkrétně byl adresován. Zvláště v atmosféře vyhrocené veřejné diskuse na toto téma je třeba vyjasnit, proč nebyl text podroben standardním mechanismům interní kontroly. Zároveň apelujeme na vedení redakce, aby doložilo, v jaké podobě byla získána reakce A. Babiše pro článek Taťjana Horáková: tajemná lékařka s týmy chirurgů, kterou nikdo neviděl. Jmenovitě to, kdo z členů redakce s A. Babišem či jeho spolupracovníky za tímto účelem komunikoval a zda bylo jeho stanovisko pouze doplněno do připravovaného textu, nebo byl jemu či jeho spolupracovníkům celý text zaslán k revizi, případně upraven na základě pokynů A. Babiše či jeho spolupracovníků. Vyzýváme také ke zveřejnění celého telefonického rozhovoru s údajnou T. Horákovou, který redakce Lidovky.cz pořídila 20. září 2018 a publikovala z něj útržky o dva dny později v článku Podivná ‚lékařka‘ nachytala také slovenskou ambasádu a nadaci. Ta teď žádá důkazy o její organizaci. Žurnalistiku jsme vždy vnímali jako poslání a službu veřejnosti. Nikdy jsme nepsali články na objednávku a nepřebírali materiály podstrčené kýmkoliv s nejasným cílem. Považujeme za nepřípustné, aby v rozporu se všemi etickými zásadami a principy svobodné žurnalistiky byli novináři ovlivňováni vysoce postavenými politiky, což se nesporně v tomto případě stalo. Proto z nastalé situace musí vedení redakce vyvodit pro sebe zásadní důsledky.



Petra Procházková, Ivana Milenkovičová, Milan Rokos