Jak je na tom česká společnost? Známý herec otevřeně promluvil

„Je mi hrozně líto, v jakém období se po tolika letech od revoluce.. kam se teď dostáváme. Po tom všem. Takže tohle je věc, která mě teďka trápí,“ přiznal v rozhovoru pro Česká rozhlas Plus herec Pavel Liška.

„Myslím, že jsme absolutně rozdělení a že tady není žádná osobnost, která by lidem dokázala – myslím nám všem, nemyslím tomu táboru nebo tomu táboru – vysvětlit nějakým rozumem srozumitelným pro všechny, co je pro nás dobré.

On sám prý pozná, co je dobré. „Já si to myslím, ale to si myslí každý z nás,“ připustil. „Myslím si, že ti lidi mají pocit, že vědí. Ale já si myslím, já si myslím, že vědí špatně. Že spousta lidí prostě vidí špatně, myslí špatně a že skočila na lep některým lidem, kteří je prostě dostali.