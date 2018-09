Babiš že nechce přijmout děti? Herečka ztropila povyk kvůli uprchlíkům

Issová uvedla, že je její rodina s příbuznými v Sýrii navzdory válce v pravidelném kontaktu. „Ta část rodiny, která zůstala v Sýrii, si z války paradoxně dělá srandu,“ uvedla herečka s tím, že to je jakýsi nejzdravější způsob, jak se s věcí vypořádat. Poukázala také na to, že válka probíhá jen na určitém území.

„Jsou místa v Damašku, kde žijí a kterých se válka asi až tak nedotkla. Nedávno nás tady navštívila moje sestřenice, která žije různě po světě a jezdí pravidelně i do Sýrie. Ta říkala, že když tam člověk přijede, tak první den cítí neskutečný napětí ve vzduchu. Po nějaké době si na to napětí zvykne a vlastně začne tu situaci akceptovat jako zcela normální,“ vysvětluje Issová, jak se její příbuzní se situací vypořádávají.

Její příbuzní pak podle jejích slov nikdy nezvažovali odchod ze země, ani odchod do Evropy. Nejbližšími příbuznými, kteří v Sýrii pořád žijí, jsou prý její teta, strýc a jejich tři děti. Ty už v době války zvládly vystudovat vysoké školy – což byl jejich velký sen související s vidinou lepšího života. „A pokud všechno dobře dopadne a ta válka skončí, tak tato otázka nebude aktuální,“ myslí si.

Issová sama navštívila Sýrii naposledy před 10 lety v létě, v zemi strávila sama asi měsíc. Tehdy prý nevnímala, že by se schylovalo k válce. Přesto ale přiznává, že se jí od jejího dětství měnila před očima, cítila prý třeba růst vlivu islámu. „V mém dětství Sýrie byla barevným světem a my jsme tam odjížděli z poměrně šedé zóny Československa – a naopak ta Sýrie byla, pro dítě, který jsem tehdy byla, něčím úplně neuvěřitelným, všechny ženský byly krásně oblečené na ulicích, učesané, v minisukních. Byl to opravdu jako barevný svět, který se mi strašně líbil,“ uvedla. Jednou by podle svých slov chtěla zemi ukázat svým dětem.

Herečka také uvedla, že postoj premiéra Andreje Babiše (ANO) ve věci syrských sirotků ji šokoval. „Já to vnímám ani ne tak pohledem toho, kdo Sýrii zná, ale pohledem člověka. A pohledem matky,“ přiznala. „Myslím si, že tady mají jít všechny politické aspekty stranou, Tady jde o lidské gesto, které by bylo určitým vzkazem pro lidi. Protože si myslím, že mnohaletá masáž ohledně uprchlické krize je veliká. Strach mezi lidmi je veliký. A ten strach živí všechny ty špatné pocity,“ varuje.

„Jakkoliv pomáhat je správné, já sama jsem velkým zastáncem toho, že ta pomoc přímo na místě je strašně důležitá. Myslím si, že to je vlastně jako to hlavní, na co bychom se měli soustředit. Nicméně si myslím, že kdybychom asi viděli, v jakých podmínkách žijí v těch sběrných táborech děti, tak věřím tomu, že by se našlo i víc lidí, kteří by chtěli přijmout víc dětí ze Sýrie,“ dodala Issová a tím, že ona sama se osobně s rasismem kvůli jejímu původu nikdy nesetkala. „Ale na internetu hodně často,“ dodala.