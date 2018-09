Exšéf Homolky Dbalý si odsedí devět let, majetek propadne státu

26.9.2018

Praha - Pražský městský soud dnes poslal bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého na devět let do vězení a uložil mu trest propadnutí majetku. Šestice ostatních obžalovaných si má odpykat odnětí svobody v délce od čtyř do osmi let, soudkyně Silvie Slepičková také rozdala citelné peněžité tresty. Verdikt, podle nějž obžalovaní rovněž musí uhradit nemocnici škodu způsobenou zmanipulováním dvou zakázek, není pravomocný.