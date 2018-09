Podminovat ČT a vyhodit ji do vzduchu? Štěpánkova slova vyvolala rozruch, lidé se chystají protestovat

Do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) kandidují někdejší člen rady Petr Štěpánek za hnutí ANO, právnička Olga Ulrichová za Piráty a bývalý náměstek ministra kultury Patrik Košický za KDU-ČSL. Sněmovna bude volit člena takzvané velké vysílací rady nejdříve při říjnovém pokračování nynější schůze.

Právě kandidatura prvního jmenovaného je pro mnohé trnem v oku. Skupina Milion chvilek pro demokracii proto svolává demonstraci. V pozvánce upozorňuje na některé Štěpánkovy problematické výroky.

„Českou televizi by bylo nejlépe podminovat a srovnat se zemí! Takovým názorem se netají Petr Štěpánek, nominant hnutí ANO na člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Tento pán, který s Martinem Konvičkou zakládal polofašistické hnutí Alternativa pro Česko a který směle publikuje na Parlamentních listech či dokonce na bizarním proruském serveru Protiproud, je podle poslanců za ANO (KSČM a SPD) tím nejpovolanějším člověkem, který bude nestranně a nezávisle dohlížet na kvalitu vysílání všech českých médií, obzvláště ČT. Jakpak si pan Štěpánek asi bude v RRTV počínat? Proč právě tento „symbol odbornosti a nezaujatosti“ ANO do vedení jedné z nejvlivnějších mediálních rad protlačuje?

Hlasovat se bude v úterý 2. října, demonstrace se bude konat o den dříve – 1. října na Malostranském náměstí. „Vzhledem k tomu, že Štěpánek veřejně uráží jak Andreje Babiše, tak poslance ANO (kteří ho navrhují), lze za jediný logický důvod pro jeho zvolení považovat snahu dostat do RRTV člověka, který prostě nadělá největší paseku, a to zejména tím, že se pokusí provést, o čem Štěpánek otevřeně mluví – revoluci v ČT. ČT není dokonalé médium, ale je suverénně nejlepším médiem na tuzemské scéně a dosud velmi dobře plní svou roli média „veřejné služby“, tedy služby veřejnosti, nikoli politikům a oligarchům,“ vysvětlují svou motivaci organizátoři.

Nominaci bývalého člena ODS Štěpánka do RRTV, jenž byl v minulosti jejím členem i místopředsedou, kritizovali také zástupci šestice iniciativ a profesních svazů, mezi nimi předsedové Syndikátu novinářů Adam Černý, Českého centra PEN klubu Jiří Dědeček a Českého filmového a televizního svazu FITES Martin Vadas. Štěpánek se podle nich "netají svojí snahou o zničení České televize".

Štěpánek vrací úder, na ČT si stěžuje kvůli reportážl

Štěpánek si naopak u RRTV i rady ČT stěžoval na příspěvek o jeho osobě, který odvysílala Česká televize v neděli v pořadu Newsroom ČT24. Reportáž se mimo jiné zabývala 15 let starou kauzou prohrané arbitráže kvůli TV Nova a jeho tehdejším odvoláním z vysílací rady.

„Součástí dezinformačního útoku redaktorů České televize opět byla – v ČT už tradičně – 15 let stará kauza našeho údajného zavinění prohrané arbitráže ve věci TV Nova a odvolání tehdejší rady, jejímž jsem byl místopředsedou. Redaktorům ČT přitom musí být známo, že jak pozdější šetření speciální sněmovní vyšetřovací komise, tak šetření Policie ČR jakékoli zavinění ze strany RRTV vyloučilo. Rovněž jim musí být známo i to, že odvolání členů RRTV následně opakovaně zrušily soudy pro jeho nezákonnost. Přesto redaktoři ČT neváhají mnohokrát vyvrácené lži znovu použít,“ uvedl Štěpánek ve stížnosti, kterou zveřejnil na sociálních sítích.

Reportáž jej podle jeho slov měla dehonestovat, očernit, a tím pádem znevěrohodnit nejen před veřejností, ale především před poslanci, kteří budou nového člena RRTV brzy volit.

„Klasická Česká televize. Do pořadu Newsroom ČT24 si se mnou o mé nominaci do RRTV a mých názorech natočili asi desetiminutový rozhovor. Neodvysílali z něho prakticky nic. Namísto toho mi deset minut lili pomeje na hlavu. Prostě televize "veřejné služby". A takhle my si tu žijeme,“ postěžoval si následně na sociálních sítích.

Ostře zareagoval také na plánovanou demonstraci. „Milion chvilek pro demokracii svolává na pondělí "Protest proti vyhození České televize do povětří". Fakt to není fejk! Rozuměj, s Českou televizí vykukující zpoza jejich zad vytvářejí nátlak na poslance, kteří mě navrhují do Rady pro vysílání. Tohle nevymyslíš! Bojovat za demokracii tím, že chtějí tomu, kdo má jiný názor, zavřít ústa, tak to je opravdu síla. Neměli by se tihle svazáci přejmenovat na Milion chvilek pro demagogii? Kdyby hloupost nadnášela, bude Malostranské náměstí v pondělí létat," vysmál se pořadatelům.