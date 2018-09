Oblíbená herečka kritizuje společnost. Měli bychom umět víc používat mozek, žádá Čechy

Medvecká přiznává, že jí zůstává rozum stát. „Že prý výuka novodobých dějin končí rokem 1945?! Nevím, zda je to pravda, nemám přehled, dcery už dávno dostudovaly. Ale říká se, že lidé, kteří se nepoučí z historie, ji budou muset znovu zažít," varuje Čechy.

A něco takového by prý současné dospívající generaci vážně nepřála. „Těch dvacet let normalizace bylo hrozných. Prověrky, schůze, špehování, vyhazovy ze zaměstnání, všudypřítomný strach. Postupné ohýbání charakterů. Ano, určitě i jisté výdobytky v podobě odborářských rekreací, žádná nezaměstnanost, chalupaření o víkendu. Jenže nesvoboda. Ustřižená křídla,“ popisuje, jak Češi ještě nedávno žili!

Normalizace podle ní byla „opravdu hnusná, šedivá doba“. Připomíná také, že děti například nemohly studovat kvůli špatnému kádrovému profilu svých rodičů. Navíc nebylo možné cestovat.

„Hráli jsme u nás v divadle moc zajímavé představení Po sametu, což byla taková rekapitulace vývoje od roku 1989 do roku 2014. Moc mě překvapilo, jak jsou mnozí moji mladší kolegové apolitičtí, jak se neorientují ve veřejném dění, jak je to, co se kolem nich odehrává, vůbec nezajímá,“ diví se Medvecká v rozhovoru pro magazín Sedmička.

„A přitom doba je stále složitější a rychlejší a orientace čím dál náročnější. Myslím si, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí a způsoby, jak získat voliče a dostat se k moci, jsou stále rafinovanější. Měli bychom umět víc používat mozek,“ vzkazuje lidem.

Přestože se Medvecká o politiku zajímá, vstoupit by do ní nechtěla. „Nejsem originální myslitel ani akční hybatel, spíš zaujatý pozorovatel,“ vysvětluje.