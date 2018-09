Obézních dětí v Česku přibývá. Za 20 let jich je dvakrát tolik

Šťastná uvedla, že podle údajů předního dětského diabetologa Zlatka Marinova vychází ze základní školy s nadváhou 25 procent dětí a 14 procent má problémy s obezitou. Nejvíce to podle Šťastné způsobuje špatný životní styl, špatné stravování, ale způsobit to mohou i nemoci, léky, geny i psychické problémy. "Potom to může způsobovat zdravotní problémy, psychické, děti mohou být šikanované a vyčleněné z kolektivu," řekla.

Ročně do obezitologické ambulance docházejí desítky dětí. "Je potřeba spolupráce obezitologů, kardiologů kvůli možným problémům se srdcem, nutričních poradců, ale také psychologů," dodala Štastná. Podle ní je potřeba nastavit vhodné stravování, které by mělo být pětkrát za den ve správném poměru cukrů, tuků a bílkovin, což se určuje u každého jedince individuálně. Je však nutno dát pozor, aby například mladé slečny s nadváhou nespadly do problémů s poruchou příjmu potravy, a nezačaly trpět bulimií nebo anorexií.

K hubnutí je potřeba věnovat se i pohybu. "Děláme pacientům cvičení na míru, skupinová cvičení a další. Nejlepší je pro ně chůze, to může dělat každý, není to nebezpečné. Pro obézní lidi není příliš dobrý běh, protože tím trpí klouby. Hodí se i jízda na kole," řekl primář rehabilitačního oddělení brněnské fakultní nemocnice Radek Brauner. Důležitá je podle něj motivace, chtít s nadváhou něco dělat. Dále je nutná spolupráce rodičů a práce na sebevědomí dítěte.