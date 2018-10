Česko přijme 2000 uprchlíků? Kutnou Horou se šíří podivné letáky

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Co byste si neměli dávat v letadle? Letušky prozradily velké tajemství

Syrští sirotci? Novinářce došla trpělivost. Popsala, co viděla v uprchlických táborech

"V pondělí jsme na státním zastupitelství podali trestní oznámení a kriminální policii předali všechny dostupné poznatky. Snažíme se zajistit další stopy a děláme vše pro to, aby policie pachatele v krátké době odhalila," uvedl Starý.

Na letáku je uvedeno, že prostor pro ubytování migrantů by mohl vzniknout v budově bývalých kasáren. Prostředky na úspěšnou integraci mají být získány prodejem vstupenek do chrámu svaté Barbory, který by měl být podle autora odebrán církvi.

"Postavili ho měšťané k vyjádření úcty horníkům. Proto by měl patřit městu. Pokud budu zvolen starostou, neodkladně podám žalobu ke zpětnému získání naší katedrály. Z finančního výtěžku za vstupné budeme financovat začlenění cizinců," stojí na letáku.