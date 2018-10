Migranti naskákali do kamionu českého řidiče, Francie ho poslala za mříže. Nespravedlnost, policejní zvůle, zuří Češi

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Sagan byl odsouzen poté, co začátkem července tohoto roku policie v chladícím návěsu jeho kamionu nalezla 15 Iráčanů. Bez většího vyšetřování byl řidič okamžitě umístěn do vazby s tím, že je komplicem pašeráků. Minulý týden byl pak odsouzen k 18 měsícům vězení.

Případem se začal aktivně zabývat europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Zdechovský začal případ řešit na plénu Evropského parlamentu. Podle europoslance je na celém případu nejskandálnější to, že proti panu Saganovi nemá francouzská justice žádný přímý důkaz. Zdechovský se domnívá, že justice rozhodovala spíše za základě předsudků vyplývajících z toho, že pan Sagan je z francouzského pohledu občanem „východních států“. Kancelář europoslance vytvořila na podporu pana Sagana petici.(Petice zde) Svůj podpis pod ni připojily už více než čtyři tisíce lidí.

„Panu Saganovi prověřovali telefon, maily, účty jeho i rodiny a nikde neobjevili žádné podivné transakce nebo podezřelé hovory. I přímo zachycení běženci vypovídali v jeho prospěch s tím, že opravdu o ničem nevěděl a oni mu do vozu násilně vnikli. Přesto dostal zmiňovaných 18 měsíců,“ říká Zdechovský a vyzývá všechny k podpisu petice. Doufá, že dostatek podpisů přiměje k větší aktivitě českou vládu a ministerstvo zahraničí.

Zdechovský dále dodává: „Pan Sagan žije s dcerou a družkou, která trpí rakovinou a je jediným živitelem rodiny. Jako řidič kamionu se poctivě živí už 15 let, nikdy neměl žádný problém, je bezúhonný a dokonce se za něj zaručila vlastní firma, která mu i zaplatila právní zastoupení, protože rodina sama by na to neměla.“

Jiří Sagan | foto: Archiv Jiřího Sagana

Pan Sagan pochází z Kladna, ale v současnosti se svou rodinou žije ve Španělsku a pracuje pro španělského přepravce. Odvolání může řidič podat do dnešního dne. Zdechovský dodává, že jeho hlavním cílem je, aby se o případ začala zabývat česká diplomacie, jelikož z jiných případů je známé, že může intervenovat. Zatím však neexistují žádné informace o jejich zapojení.

"Podepisuji, protože jsem v kontaktu s rodinou, viděla jsem dokumenty a zcela jim věřím, že je v tom pan Sagan nevině!" komentovala petici tisková mluvčí Zdechovského Jana Fialová.