Kraus varuje Čechy: Volby nás přijdou draho tak jako tak

Jan kras na úvod své show připomněl, že se blíží volby. „Blíží se slavnostní víkend, kdy se provolíme. Pozor, oni jsou to komunální volby plus senátní. Nevím, jestli jste už dostaly ty obálky. Mně to přišlo a nejprve jsem myslel, že je to nějaký omyl a že přišly nějaké časopisy,“ svěřil se moderátor.

Postěžoval si třeba na velikost volebních lístků. „To když rozbalíte, tak je to plachta přes celý pokoj. Teda aspoň v Praze, v menších místech asi ne. Ale v Praze na ty komunální volby, to je jaksi pro majitele menších bytů skoro nemožné ty volby realizovat doma. Tak si to nechte do volební místnost,“ poradil Čechům Kraus.

Samotná volba už je podle něj jednoduchá. „To jedete normálně křížovku, klasika... Akorát nečekejte žádnou tajenku, ta tam není. A myslím si, že křížkovat mlže jenom vrcholný odborník. Stačí malá chyba a je to všechno k ničemu,“ varuje voliče moderátor.

Sám prý příliš nedá na průzkumy veřejného mínění, více se řídí sázkovými tipy. sázkaři a kurzy. „Můžu vám nabídnout takovou metodu, kterou jsem vymyslel u sportu. Když se bojíte, že vyhraje někdo, kdo nechcete, aby vyhrál, tak je dobré na něj vsadit. Protože když on vyhraje – i když proti vaší vůli – dostanete odškodnění," vysvětloval svůj nápad.

Má to ale háček. „Blbé je, že když jsem to poprvé zkusil, ale nedělal jsem to v politických volbách, ale ve sportovních, tak jsem začal fandit tomu, na koho jsem vsadil, což bylo v rozporu s mým původním přesvědčením. Nicméně to můžete zkusit, je to jedna z mála cest, jak si z těch voleb udělat aspoň trošku zábavu. Že nás přijdou draho tak jako tak, na to už jsme zvyklí.