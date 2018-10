Štěpánek zuří: ČT uspořádala štvanici, prodejná dě*vka, Babiš se střelil do vlastní nohy

Ještě před hlasováním proti Štěpánkově nominaci v Praze demonstrovaly asi dvě stovky lidí. Nominaci bývalého člena ODS Štěpánka, který byl už v minulosti členem RRTV i jejím místopředsedou, kritizovali zástupci šestice iniciativ a profesních svazů. Organizátoři protestu vyzvali poslance, kteří mají o novém členovi velké vysílací rady hlasovat, aby vybrali jiného kandidáta a aby jejich hlasování bylo veřejné. Vzhledem k tomu, že ho část ANO odmítla podpořit, ale nakonec Štěpánek sám kandidaturu stáhl.

Svou reakci na dění kolem své volby do RRTV zveřejnil na facebooku a nazval ji „Štvanice jako pracovní metoda České televize“. „Když vešla ve známost moje nominace do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Česká televize a její soldateska na mě uspořádaly štvanici. Tak to kupříkladu hodnotí renomovaný žurnalista Ondřej Neff. Opravdu si tu někdo myslí, že posláním televize veřejné služby je pořádat na kohokoli štvanice?“ diví se Štěpánek.

Poukazuje na to, že je sice bezúhonný, přesto dostal nálepku „kontroverzní“. „Fajn, mnozí si to sice nemyslí a naopak spíše oceňují moji kritičnost a názorovou konzistentnost, ale o to teď nejde. Každý má právo na svůj názor,“ uznává bývalý kandidát do RRTV.

Sám si také klade otázku, co by vlastně Česká televize měla dělat. „Co myslíte, že by mělo být spíše posláním veřejnoprávní televize? Pozvat kontroverzního nominanta do přímého přenosu, třeba do Interview ČT24 či Událostí, komentářů, a odvysílat s ním seriózní rozhovor, ať se buď obhájí, nebo znemožní? Nebo to udělat jako Česká televize, totiž poslat za nominantem štáb do jeho bydliště, tam s ním natočit rozhovor, pak z něho neodvysílat vůbec nic – proč také, vždyť by z něho mohlo vyplynout, že to, co dotyčný říká, má hlavu a patu –, a namísto toho odvysílat stokrát vyvrácené lži, polopravdy a pomluvy a do toho sem tam střihnout ilustrační záběry dotyčného, jak si s redaktorem povídá?“ postěžoval si Štěpánek na to, jak ČT naložila s vyjádřením, které jí poskytl.

Tím prý ale štvanice teprve začala. „Zároveň je potřeba aktivovat lobbistické a PR struktury zájmově a finančně napojené na Českou televizi, aby spustily proti nominantovi, jenž je k ČT dlouhodobě kritický, štvavou mediální kampaň. Proč? Je třeba zastrašit poslance, kteří by snad chtěli pro dotyčného hlasovat. Dejte si pozor, sledujeme vás! Příště můžete být na řadě vy. Ani to ale nestačí,“ zlobí se na svém facebookovém profilu Štěpánek.

„Ještě je třeba mezi poslanci příslušné strany najít nějakou prodejnou dě*ku, nabrífovat ji a s jasným úkolem, že muž s koženou brašnou nesmí projít, vyslat na jednání poslaneckého klubu. Tam uplacený poslanec ostatním odvypráví o nominantovi všechny pomluvy, polopravdy, lži i vyslovené pitomosti. Ostatní poslanci se v dané problematice až tak neorientují, což je pro daný účel dobře, pochybnost je zaseta. Čím Česká televize platí? Svojí přízní. Zkorumpovaný poslanec k vám bude za odměnu z veřejnoprávní obrazovky promlouvat týden co týden. Politik, který není v televizi, jako by nebyl,“ popisuje Štěpánek, jak to podle jeho názoru v ČT chodí.

Pak je prý také třeba zpracovat PR tým, který se pohybuje kolem Andreje Babiše. „To jsou profíci. Nedělají přímo politiku, dohlížejí na mediální obraz. Jedním z jejich úkolů je ochraňovat šéfa před možnými problémy. A tenhle šéf má tým setsakra dobrý. A demonstrace nemá rád. Kavčí soldateska zacílila dobře. Píáristé šéfovi doporučí, aby z možného problému raději vycouval. Dokonáno jest. Ale i profíci se můžou někdy seknout. Voliči šéfova hnutí jsou totiž k naší mediální scéně a speciálně k České televizi obvykle stejně kritičtí jako nominant, zatímco těm, kteří spolu s Miroslavem Kalouskem proti nominantovi demonstrují, se šéf stejně nijak nezavděčí. Tihle lidé jeho hnutí nikdy volit nebudou. Naopak, záhy to proti šéfovi otočí, zpátečku označí za zbabělost a spokojeně si udělají další zářez do pažby. Kritický hlas v Radě pro vysílání znít nebude. Říká se tomu střelit se do vlastní nohy,“ varuje.

Podle něj se příště může stát terčem takové štvanice někdo další. „Teď to bylo o mně, příště to může být o komkoli jiném. Opravdu takovou veřejnoprávní televizi chceme?“ dodává Štěpánek.