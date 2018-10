Duka se naštval kvůli syrským sirotkům: Sám jsem adoptoval afrického studenta, média z toho udělala senzaci

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Když se Duky novináři dříve ptali, zda by jim Česko mělo pomoci, jak navrhují někteří politici, odpověděl: „Víte, tam je jeden základní problém. Samotní biskupové, kněží nás žádají, abychom skutečně pomáhali na místě, abychom nevytrhovali rodiny a další lidi z jejich společenství.“

Teď svá slova vysvětluje na svém blogu na serveru Aktuálně.cz. „Když jsem přejížděl z pastorační cesty po Rakousku a Slovensku do Polska, kde jsem jednal s evropskými biskupy, zastavil jsem se pochopitelně na půlden doma. Někteří novináři z toho udělali senzaci, že prý se „zdržuji na neznámém místě v republice“, abych se nemusel vyjadřovat k některým otázkám. Pokud znají zeměpis a zaznamenali, že jsme dosud zmíněné země neanektovali, mohli by respektovat některá fakta,“ pustil se do novinářů pražský arcibiskup.

Právě v tom momentu se jej novináři ptali, zda přijmout syrské sirotky. „Protože jsem o tom nic nevěděl, poctivě jsem řekl, že jsem byl v zahraničí a neznám žádné podrobnosti, tedy se těžko mohu vyjadřovat. Navíc nejsem odborníkem na azylovou a migrační politiku,“ vysvětluje teď.

Až po návratu se prý dočetl, že tito „sirotci“ možná mají rodiče, že z hlediska našeho práva se jedná o osoby bez doprovodu. A že to nemusí být nutně děti, ale i mladí muži. „Sám jsem dříve v programu Adopce na dálku podpořil afrického studenta. Nelíbí se mi však, že se ze závažného tématu dělá součást předvolebního boje, kdy motivem není starost o člověka, ale zviditelnění,“ postěžoval si Duka na twitteru.

Doplnil také, že je nutné respektovat nejen původ sirotků, ale také jejich rodinné zázemí. „Kolem nich v jejich vlasti byl zmatek, prožili kruté válečné a meziválečné doby. Ani nevědí, zda jejich rodina je naživu, nebo ne. Měli bychom si uvědomit, že rodina tam znamená širší společenství, nejen rodiče a děti a že má ze své tradice a práva povinnost se starat o své příslušníky. Naší povinností je pak uznávat kulturní, náboženské i národností vazby těchto lidí. Nelze je rozdělit jen na děti islámské a křesťanské, protože jejich vlast má velmi pestrou vnitřní náboženskou mapu. Nemá-li dojít k vážným konfliktům, vzájemné šikaně, je zapotřebí mít obeznámeného a citlivého garanta při této důležité humanitární akci. Není to možné bez spolupráce s naším zastupitelským úřadem v Sýrii, který je jediným legálním permanentním reprezentantem naší země,“ myslí si duchovní.

„Nelíbí se mi, že osud těchto uprchlíků je spojován s politickými kampaněmi. Nikoho nechci podezřívat, ale faktem je, že se toto téma stalo součástí předvolebního boje, kterého se nemíním zúčastnit. Sirotkům pak přeji nalezení vlastní rodiny či takového rodinného zázemí, které by jim umožnilo plnohodnotný rozvoj na půdě jejich víry a tradic. Vzhledem k tomu, že podle údajů z tisku se jedná nikoli o děti, ale mladé muže, je třeba respektovat i jejich vlastní volbu,“ dodává Duka.