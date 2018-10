Češi se dobře baví: Co má uniklá mamba společného se Zemanem, nebo Stuchlíkem?

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Režisér Jan Hřebejk má následující obavy: „Hlavně aby nám ta uprchlá mamba nenaprcala žižaly.“ Komentář ke kauze s mambou si neodpustil ani Miroslav Kalousek. „Vzpomínám na dotaz Jaromíra Soukupa v TV Barrandov: Koho byste nechtěli za souseda – černocha, muslima, cikána, Kalouska? Moje preference je prostá: Kohokoliv, kdo nechová jedovaté hady a nejmenuje se Jaromír Soukup.“

Pozadu nezůstává ani Miroslav Topolánek, který mambu glosuje následovně: „Prosím vás, a za koho kandiduje ta mamba?“ Redaktor a moderátor Petr Obrovský píše: „Medvěd na Vsetínsku a mamba v Praze. Úplný Jumanji tady!“

Uniklý plaz se snad skoro stává maskotem letošních komunálních a senátních voleb. Vtipných komentářů spojujících mambu právě s volbami je plný internet. Na jednom twitterovém účtu se lze dočíst: „Škoda, že ta mamba zelená v Hlubočepech neutekla, až bude Petr Stuchlík primátor. Zavolalo by se Andrejovi a bylo by to vyřešený.“

Kandidáta na pražského primátora Petra Stuchlíka s mambou spojil také grafik Tomáš Břínek alias TMBK. Ten se ostatně nebál s mambou vyobrazit i prezidenta Miloše Zemana v parodii na známého záporáka Lorda Voldemorta.

Další twitterový komentátor píše: „Podle odborníků bude mamba hledat nějaké teplé místo na magistrátu.“ Administrátor falešného účtu Karla Schwarzenberga dává s mambou dohromady Schwarzenbergův právě prodělávaný zápal plic, když píše: „Myslel jsem, že zápal plic už polevuje, ale je to horší. Na koberci vidím zeleného hada.“