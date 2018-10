Další hon na mambu až o víkendu, tepelné pasti nastraženy. Stav uštknuté ženy je vážný

"Bylo vymyšleno specialistou na odchyt hadů, že had by potřeboval klid, aby se do nástrah chytil, takže dnes se tam nic dít nebude," uvedl Rybanský.

Podle odborníků není pravděpodobné, že by mamba s ohledem na nízké venkovní teploty unikla ven z domu. Předpokládají, že je stále v domě. Má ráda teplo a světlo, proto policisté nastražili tepelné pasti a doufají v to, že se had chytí. Zároveň si ale z 90 procent myslí, že had už nežije. Médiím to ve čtvrtek řekl herpetolog Tomáš Bublík.

"Pokud se tam nějaký had skrývá, tak bude pravděpodobně po smrti nebo ve velmi vážném stavu," řekl. Hada hledali v místech, která jsou extrémně chladná, například ve sklepě. Podle Bublíka se mamba v těchto podmínkách stočí a čeká na oteplení, které se ale nedostaví, dodal. Prohledány byly i sádrokartonové podhledy, jestli neleží někde ve stropu.

Herpetolog také upozornil na to, že v bytě nebylo žádné chovatelské vybavení potřebné pro chov tohoto plaza. "Našli jsme jen přepravky nebo nějakou klec, had měl naprosto nevyhovující podmínky," uvedl.

Okolnosti úniku smrtelně jedovatého hada policisté vyšetřují, ženu vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu zatím nevyslechli. Podle Státní veterinární správy chov mamby nebyl schválený.