Podnikatel Jarošek zůstává ve vězení

Odsouzenému Jaroškovi krajský soud naposledy přerušil výkon trestu na půl roku letos v březnu, a to do 23. září. Už 21. srpna ale soud březnové usnesení odvolal a o den později vydal příkaz k dodání Jaroška do výkonu trestu. Podle soudu Jarošek povolení k přerušení výkonu trestu zneužíval, blíž to soud neupřesnil. Podnikatel skončil zpět ve vězení 28. srpna.

Jarošek proti rozhodnutí soudu z 21. srpna podal stížnost, na stole ji měl odvolací Vrchní soud v Olomouci. Rozhodl o ní na konci září. "Soud jeho stížnost zamítl v neveřejném zasedání. Stížnost lze podat proti rozhodnutí o přerušení výkonu trestu, ale proti odvolání toho prodloužení stížnost přípustná není," uvedla Angyalossy.

Jarošek však v polovině září ke krajskému soudu poslal novou žádost o přerušení výkonu trestu, o té soud dosud nerozhodl. Podnikatele soudy už v roce 2012 pravomocně potrestaly šesti lety, krajský soud mu opakovaně výkon trestu přerušil. Podle jeho žádostí o přerušení z minulosti má vážně nemocné srdce a pobyt za mřížemi by ohrozil jeho život. Jarošek si z trestu dosud odpykal jeden rok.

Jarošek se dříve trestu vyhýbal. Do vězení měl nastoupit na začátku června 2016, kdy mu skončila lhůta pro přerušení výkonu trestu. Protože se tak nestalo, vydal brněnský krajský soud příkaz k nastoupení do vězení. Policie jej tehdy v polovině července zatkla v olomoucké nemocnici. Trestu se vyhýbal i před tím, kdy se skrýval na Slovensku. V březnu 2014 ho policie zatkla v penzionu v okrese Nové Zámky.

Podnikatel byl odsouzen za daňový podvod k šestiletému trestu v roce 2012. Jaroškova firma vyrobila v roce 2003 téměř 500.000 litrů denaturovaného lihu, denaturační proces však podle soudu nebyl úspěšný, společnost líh neznehodnotila a nezaplatila z něj spotřební daň, i když z něj vyráběla nemrznoucí směs. Lihovarník a podnikatel podle verdiktu způsobil státu škodu 70 milionů korun.