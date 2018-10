Michal David není jediný. Kdo letos od Zemana dostane státní vyznamenání?

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Největší kontroverze dosud vyvolala informace, že medaili Za zásluhy od prezidenta obdrží hudebník Michal David. David by se tak stal dalším členem skupiny českých celebrit, za jejichž oceňování byl Zeman kritizován. Jedná se totiž o skupinu jeho blízkých přátel a podporovatelů.

Mezi oceněnými v minulých letech byl například prezidentův věrný podporovatel zpěvák Daniel Hůlka, herečka Jiřina Bohdalová, zpěvačka Helena Vondráčková, režisér Filip Renč nebo někdejší superlídr SPO František Ringo Čech.

Sám prezident se k tomu vyjádřil v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov. Řekl následující: „Třeba Jiřina Bohdalová určitě nepotřebuje, abych se jí odměňoval za podporu ve volební kampani. A když to obrátíte, tak ti, kdo mě podporovali ve volební kampani by neměli být diskriminováni a nemělo by jím být zakázáno, dostat státní vyznamenání.“

O ocenění Michala Davida řekl: „Já jsem poprvé slyšel Michala Davida na Spartakiádě, to už je hodně dávno. Za tu dobu má už miliony diváků. To bez ohledu na to, jestli mně fandí nebo ne.“

Prezident také dále dodal: „Četl jsem názor nějakého člověka z Ústavu pro studium totalitních režimů, který řekl, že vyznamenat Michala Davida je hnus. Na to říkám: Co je tomu blbci do toho? Sám toho asi v životě nikdy nedokázal.“

Mezi dalšími oceněnými, které Zeman prozatím prozradil bude olympijská medailistka Ester Ledecká, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, tři padlí vojáci z Afganistanu či učitelka Darina Nešporová.

Řádem bílého lva chce prezident ocenit in memoriam trojnásobného předválečného československého premiéra Antonína Švehlu.

Ne všichni však o ocenění z rukou současného prezidenta stojí. V minulosti odmítl medaili Za zásluhy hudebník Vladimír Mišík. Uvedl tehdy, že vyznamenání nepřijme z důvodu rostoucí nevole vůči některých Zemanovým rozhodnutím. Mišík letos přijal stříbrnou pamětní medaili Senátu. Ocenění odmítl také syn zesnulé zpěvačky Věry Špinarové Adam Pavlík.

Prezidentova touha vyznamenat Michala Davida se stala terčem vtipálků na internetu. Na falešném profilu Vratislava Mynáře se píše: „Prezident republiky udělí státní vyznamenání Olivii Žižkové, když vám ten Michal David teda tak vadí!“

Následující tweet zveřejnila novinářka Markéta Kutilová.