Zvrat v případu matky, která s dětmi živořila v garáži: Rodina dostala nový byt

Případ ženy zveřejnila ústecká policie, poté, co na její linku přišlo anonymní oznámení. Anonym policii informoval o ženě, která již delší dobu žije společně se dvěma malými dětmi ve staré garáži.

Strážníci, kteří oznámení prověřovali zjistili, že žena s dětmi v garáži žije už asi 10 měsíců. Důvodem k tomuto nouzovému řešení, měla být údajná rekonstrukce jejího původního bytu.

Ve výpovědi žena uvedla, že s ní v garáži žijí celkem tři děti. Jedno z dětí bylo zrovna ve škole.

Přivolaní strážníci o případu informovali sociálního pracovníka. Na žádost pracovníka, poté strážníci čtyřleté dítě odebrali a převezli jej do dětského zařízení Klokánek.

Posléze bylo do Klokánku umístěno i druhé starší dítě. Snacha ženy společně s půlročním dítětem se odstěhovala ke své příbuzné. Žena vypověděla, že její snacha nyní bydlí u své matky a úředníci centrálního obvodu jí pomohli vyřídit sociální dávky.

O případ odebraných dětí se začala zabývat ombudsmanka. Ta si nebyla jistá postupem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který zřejmě z bytových důvodů matce děti odebral. Ombudsmanka se rozhodla prověřit postup orgánů nejen v souvislosti s odebráním dětí, ale chce zjistit také to, zda o rodině věděly a jak s ní popřípadě spolupracovaly.

„Česká republika je vázána judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Podle té platí, že pouze materiální nedostatečnost rodiny k odebrání dítěte opravdu nestačí. Zejména pak špatné bytové podmínky nesmí být tím jediným důvodem,“ řekl pro televizi Prima právník František Valeš.

Nezávislý právník Narcis Tomášek televizi řekl: „Mělo by to být pečlivější. Samozřejmě zkoumat, zda nejsou jiné možnosti v podstatě a to je ta krajní možnost. V tomto případě se využila ta krajní možnost, otázkou je, jestli to byla ta správná možnost.“

Podle úředníků však žena před čtyřmi měsíci zmizela a neudala nové kontaktní údaje. Mluvčí ústeckého magistrátu řekla, že v minulosti byla daná rodina již řešena. Vyhýbala se však kontaktu se sociálními pracovníky a z původního bydliště najednou zmizela.

Po odebrání dětí začala žena s úřady spolupracovat. Pomoc jí nabízeli i různí lidé či neziskové organizace. Dnes se žena i s dětmi přestěhovala do nového bytu.