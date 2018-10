MZV šíří fake news? V kauze Čecha odsouzeného kvůli migrantům padají ostrá slova. EZ získaly další informace

Sagan byl odsouzen poté, co začátkem července tohoto roku policie v chladícím návěsu jeho kamionu nalezla 15 Iráčanů. Bez většího vyšetřování byl řidič okamžitě umístěn do vazby s tím, že je komplicem pašeráků. Předminulý týden byl pak odsouzen k 18 měsícům vězení.

Celým případem pana Sagana se aktivně zajímá europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU – ČSL), který již pomáhal v případech jiných řidičů nebo dalších Čechů, kteří se dostali do patových situací.

Dnes se Tomáš Zdechovský ohradil proti vystoupení mluvčí Ministerstva zahraničních věcí, která dle jeho slov šíří fake news. Její vyjádření v souvislosti s daným případem označil Zdechovský za neprofesionální.

Tisková mluvčí MZV tvrdila novinářů, že muž odsouzený ve Francii se jmenuje Šagan, narodil se na Slovensku a měla mu být zajištěna advokátka ze Slovenska. Zdechovský uvedl, že nic z toho není pravda a vyzval tiskovou mluvčí, aby se k případu přestala vyjadřovat, pokud chce MZV panu Saganovi opravdu pomoci.

„Když jsme z úst mluvčí ministerstva zahraničí slyšeli, že taťka se má jmenovat Šagan, má být narozený na Slovensku a měl mít od svého španělského zaměstnavatele nějakým zázrakem zajištěnou advokátku aspoň ze Slovenska, byli jsme v naprostém šoku. Opětovném, protože to, jakým způsobem s námi celou dobu ambasáda jedná, je pro nás vyloženě noční můra,“ říká Kristýna Kotoučková, dcera pana Sagana, která několikrát volala na konzulát a prosila o pomoc s otcovým případem. Že byly prosby opakované a nešlo jen o jeden hovor krátce po zatčení, dokládá rodina maily, případně nabízí i výpis hovorů.

„Jirka se narodil v Kladně a od firmy měl zajištěného advokáta, Francouze. Jediná Slovenka, která se v případu objevila, byla překladatelka při zatčení, která vše velmi špatně tlumočila přes telefon. To vím, protože mi pak také volala a informovala mě o zatčení. Jirka mi jinak při posledním hovoru 5. července stihl říct jen to, že se k němu chovají šíleně, jako kdyby měl být nějaký mafián z Čečny a ne Čech. Pak ho vzali do vazby a od té doby jsme s ním nemohli mluvit. Věznice totiž naše žádosti zamítla a zpět poslali i balík, kde bylo jen teplejší oblečení,“ vysvětluje Gabriela Kotoučková, přítelkyně pana Jiřího Sagana.

Zdechovský dále dodává, že všechnu dokumentaci k případu obdrželo MZV už minulý týden. S prohlášením mluvčí MZV je Zdechovský vysoce nespokojen. Dodává, že jeho tým i rodina se chovají maximálně transparentně a momentálně požadují, aby bylo Jiřímu Saganovi dovoleno, alespoň zatelefonovat si se svou rodinou.

„Opravdu rád bych české diplomacii poblahopřál k úspěšnému boji za práva českých občanů v zahraničí podobně, jako jsem to udělal v případě misionáře Petra Jaška, kterého ze súdánského vězení osobně dovezl Lubomír Zaorálek a projevil se tak jako pravý sociální demokrat, kterému záleží na obyčejných lidech. I v případě pana Sagana jsem totiž přesvědčen, že je vězněný nevinný člověk, který si pomoc české diplomacie zaslouží,“ řekl Zdechovský.

Do 4. října 2018 mohl podat řidič odvolání. Jeho rodina říká, že formulář k odvolání mu stihli doručit až na poslední chvíli. Navíc způsob doručení formuláře byl značně komplikovaný, jak rodina informuje. Formulář Jiřímu Saganovi doručila sociální pracovnice, která ve vězení pracuje. Tu musela kontaktovat francouzsky mluvící sekretářka firmy, pro kterou Sagan pracuje.

Rodina dále dodává, že kdyby se měli spoléhat na pomoc konzulátu, odvolací formulář by nebyl panu Saganovi včas doručen.

Celkově nám zatím ohledně kontaktu nabídli jen to, abychom Jirkovi do vězení poslali dopis,“ sděluje Gabriela Kotoučková a závěrem dodává, že od zmíněné sociální pracovnice alespoň ví, že je Jirka v pořádku.

Naše redakce dnes o vyjádření požádala i samotnou mluvčí MZV Michaelu Lagronovou.

Ta pro EuroZprávy.cz uvedl: "Dobrý den, všechny informace, které jsem k případu zadrženého českého řidiče poskytovala médiím byly tyto viz níže a vycházely zcela logicky z informací, které MZV poskytla naše ambasáda v Paříži. Odmítám, že by šlo o fake news. Nic nad rámec textu, který máte níže, jsem nikomu z médií neříkala a žádné fake news jsem nešířila. Už vůbec jsem nikomu neříkala, že pan řidič je Slovák a jmenuje se Šagan - to je absolutní nesmysl. Fake news k případu na začátku naopak šířil pan europoslanec Zdechovský. Nepřesné informace a nepravdy šířil k případu naopak pan euposlanec Zdechovský, případ dokonce okomentoval sám pan ministr Hamáček, který na bezdůvodné ataky T. Zdechovského reagoval minulý týden na twitteru takto: "Pan europoslanec @TomZdechovsky si opět vymýšlí a využívá pro vlastní PR neštěstí jiných lidí. Tvrdí, že naše ambasáda nechala na holičkách českého šoféra odsouzeného za údajné pašování uprchlíků při jeho soudním procesu ve Francii, kde údajně nikomu nerozuměl. FAKTA: Kontakt CZ ambasády s jeho rodinou proběhl hned po zatčení, kdy jsme jim zajistili prvotní informace o důvodech zadržení. O ŽÁDNOU DALŠÍ POMOC NÁS ANI ON, ANI JEHO RODINA NEPOŽÁDALI. Nebylo to třeba, právníka pro proces ve Francii zajistil jeho španělský zaměstnavatel."

Vedle toho náš náměstek pro konzulární a právní sekci MZV Martin Smolek dlouze hovořil s poslancem Evropského parlamentu Tomášem Zdechovským. Pan náměstek Smolek europoslanci Zdechovskému vysvětlil, co všechno může ČR, respektive MZV dělat pro české občany v zahraničí, kteří se ocitnou v podobné situaci. Tyto informace máte popsány níže. Europoslanec Zdechovský bohužel neříkal do médií pravdu, když tvrdil, že rodina chtěla po naší ambasádě konzulární pomoc (kromě prvního telefonátu viz níže). Dále tvrdil, že český občan neměl možnost zavolat na ambasádu, že mu to francouzské orgány neumožnily (další nepravda) nebo dokonce, že si nerozuměl se svým právním zástupcem kvůli jazykové bariéře (další nepravda, když od počátečního zatčení bylo zajištěno tlumočení do slovenštiny, jazyka, kterému obviněný řidič rozumí, mimo jiné z důvodu svého slovenského původu (jeho otec je Slovák).



Tímto případem se zabýváme, jako se zabýváme každým podobným případem českých občanů, kteří se ocitnou v zahraničí ve složité situaci a požádají - li naši ambasádu o konzulární pomoc. Obsahem konzulární pomoci občanům ČR v případě omezení osobní svobody je např. zprostředkování právního zástupce v dané zemi, zprostředkování kontaktu s rodinou, pomoc při zajišťování návštěv uvězněných osob, jejich návštěvy českým konzulem a pomoc s tlumočením či překlady různých dokumentů při komunikaci s místními úřady. To vše za podmínky, že s tím dotyčná osoba souhlasí resp. projeví o tuto pomoc zájem. Česká vláda ani Ministerstvo zahraničních věcí nemůže ale zasahovat do soudního řízení ve Francii, kde je justice, stejně jako v ČR, nezávislá a nestranná. Je to stejné i naopak, tedy ČR nedovolí žádné cizí zemi či jejím orgánům zasahovat do trestních řízení, která se vedou v ČR proti občanům cizích států.

Specifikem případu, na který se ptáte, je fakt, že veškerá aktivita v této záležitosti doposud vzešla od Velvyslanectví ČR v Paříži, kdy ani postižený řidič ani jeho nejbližší doposud nereagovali a nepožádali české velvyslanectví o asistenci!

Přesto se případu českého řidiče ve Francii samozřejmě věnujeme, Velvyslanectví ČR ve Francii se do případu českého řidiče zapojilo již v jeho počátku a bylo v kontaktu s jeho blízkými a je nadále s francouzskými úřady. Kontakt velvyslanectví s rodinou řidiče proběhl hned po jeho zatčení, kdy kolegové z české ambasády zajistili prvotní informace o důvodech zadržení, vysvětlili rodině zadrženého postup řízení ve Francii a jak dál postupovat. O žádnou další asistenci nás ani český řidič, ani jeho rodina doposud nepožádali. Zřejmě také z důvodu, že zadržený měl po celou dobu jeho procesu právní zastoupení, které mu poskytl jeho španělský zaměstnavatel. V rámci zachování práv obviněného bylo řidiči francouzskými úřady zajištěno tlumočení do slovenštiny, se kterým dotyčný souhlasil.

Francie obecně velmi zpřísnila tresty a postup v obdobných případech. Pro francouzské vyšetřovatele nehraje téměř žádnou roli, zda-li řidič o vniknutí osob do vozu ví nebo neví. Platí zde zodpovědnost řidiče zabezpečit vozidlo tak, že v něm necestuje nikdo další nelegálně.

Směrem k českým řidičům můžeme vyslovit doporučení, aby věnovali maximální pozornost zajištění svých vozidel včetně nákladového prostoru a to ještě před překročením hranice do Francie, která jak již bylo řečeno, zpřísnila postihy v případě nelegální migrace a všech, kteří se na ní podílejí. V případě jakéhokoliv podezření z vniknutí jiné osoby do vozidla je nezbytné bezprostředně kontaktovat místní policii."

V reakci na vyjádření mluvčí MZV se našemu serveru ozvala mluvčí europoslance Tomáše Zdechovského, které poukázala na jisté nesrovnalosti. „Paní Lagronová v něm říká, že rodina dosud ambasádu nepožádala o pomoc a všechna komunikace byla jen rovnou aktivitou ambasády. Dovolím si proto upozornit na včerejší tiskovku, ke které jsme rovnou přikládali jednu z žádostí o pomoc, která byla formou mailu. Dále bych také upozornila na zcela logickou nesrovnalost ve vyjádření, kdy MZV samo přiznalo, že jim rodina volala po zadržení pana Sagana – proč by to dělali, když je ambasáda údajně měla sama informovat a poskytnout jim všechny informace?“ uvedla mluvčí Jitka Fialová.

„Paní Gabriela je právě z jednání ambasády rozčarovaná, protože o zatčení se dozvěděla jen telefonicky od té slovenské překladatelky, co tlumočila při zatčení…Navíc se mluvčí neomluvila za to, že řekla, že měl pan Sagan zajištěnou advokátku Slovenku, přitom mu firma sehnala Francouze Richarda Cala,“ dodala pro EuroZprávy.cz .