MZV šíří fake news? V kauze Čecha odsouzeného kvůli migrantům padají ostrá slova

Cestování v čase: Sci-fi nebo skutečnost? A co když zabráníte vlastnímu narození?

Sagan byl odsouzen poté, co začátkem července tohoto roku policie v chladícím návěsu jeho kamionu nalezla 15 Iráčanů. Bez většího vyšetřování byl řidič okamžitě umístěn do vazby s tím, že je komplicem pašeráků. Předminulý týden byl pak odsouzen k 18 měsícům vězení.

Celým případem pana Sagana se aktivně zajímá europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU – ČSL), který již pomáhal v případech jiných řidičů nebo dalších Čechů, kteří se dostali do patových situací.

Dnes se Tomáš Zdechovský ohradil proti vystoupení mluvčí Ministerstva zahraničních věcí, která dle jeho slov šíří fake news. Její vyjádření v souvislosti s daným případem označil Zdechovský za neprofesionální.

Tisková mluvčí MZV tvrdila novinářů, že muž odsouzený ve Francii se jmenuje Šagan, narodil se na Slovensku a měla mu být zajištěna advokátka ze Slovenska. Zdechovský uvedl, že nic z toho není pravda a vyzval tiskovou mluvčí, aby se k případu přestala vyjadřovat, pokud chce MZV panu Saganovi opravdu pomoci.

„Když jsme z úst mluvčí ministerstva zahraničí slyšeli, že taťka se má jmenovat Šagan, má být narozený na Slovensku a měl mít od svého španělského zaměstnavatele nějakým zázrakem zajištěnou advokátku aspoň ze Slovenska, byli jsme v naprostém šoku. Opětovném, protože to, jakým způsobem s námi celou dobu ambasáda jedná, je pro nás vyloženě noční můra,“ říká Kristýna Kotoučková, dcera pana Sagana, která několikrát volala na konzulát a prosila o pomoc s otcovým případem. Že byly prosby opakované a nešlo jen o jeden hovor krátce po zatčení, dokládá rodina maily, případně nabízí i výpis hovorů.

„Jirka se narodil v Kladně a od firmy měl zajištěného advokáta, Francouze. Jediná Slovenka, která se v případu objevila, byla překladatelka při zatčení, která vše velmi špatně tlumočila přes telefon. To vím, protože mi pak také volala a informovala mě o zatčení. Jirka mi jinak při posledním hovoru 5. července stihl říct jen to, že se k němu chovají šíleně, jako kdyby měl být nějaký mafián z Čečny a ne Čech. Pak ho vzali do vazby a od té doby jsme s ním nemohli mluvit. Věznice totiž naše žádosti zamítla a zpět poslali i balík, kde bylo jen teplejší oblečení,“ vysvětluje Gabriela Kotoučková, přítelkyně pana Jiřího Sagana.

Zdechovský dále dodává, že všechnu dokumentaci k případu obdrželo MZV už minulý týden. S prohlášením mluvčí MZV je Zdechovský vysoce nespokojen. Dodává, že jeho tým i rodina se chovají maximálně transparentně a momentálně požadují, aby bylo Jiřímu Saganovi dovoleno, alespoň zatelefonovat si se svou rodinou.

„Opravdu rád bych české diplomacii poblahopřál k úspěšnému boji za práva českých občanů v zahraničí podobně, jako jsem to udělal v případě misionáře Petra Jaška, kterého ze súdánského vězení osobně dovezl Lubomír Zaorálek a projevil se tak jako pravý sociální demokrat, kterému záleží na obyčejných lidech. I v případě pana Sagana jsem totiž přesvědčen, že je vězněný nevinný člověk, který si pomoc české diplomacie zaslouží,“ řekl Zdechovský.

Do 4. října 2018 mohl podat řidič odvolání. Jeho rodina říká, že formulář k odvolání mu stihli doručit až na poslední chvíli. Navíc způsob doručení formuláře byl značně komplikovaný, jak rodina informuje. Formulář Jiřímu Saganovi doručila sociální pracovnice, která ve vězení pracuje. Tu musela kontaktovat francouzsky mluvící sekretářka firmy, pro kterou Sagan pracuje.

Rodina dále dodává, že kdyby se měli spoléhat na pomoc konzulátu, odvolací formulář by nebyl panu Saganovi včas doručen.

Celkově nám zatím ohledně kontaktu nabídli jen to, abychom Jirkovi do vězení poslali dopis,“ sděluje Gabriela Kotoučková a závěrem dodává, že od zmíněné sociální pracovnice alespoň ví, že je Jirka v pořádku.

Naše redakce dnes o vyjádření požádala i samotnou mluvčí MZV. Na odpověď čekáme.