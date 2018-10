Kraus se dopálil: Komunální volby? Já mám úplně jiné starosti

Kraus hned na úvod vysvětlil, že zatím poslední díl jeho show je zvláštní, protože se natáčí dopředu. Jeho úvodní slovo se tak nemohlo týkat výsledků komunálních a senátních voleb. Přesto se k tématu vyjádřil na obecnější rovině.

„Teď je klíčový okamžik roku, protože jsou zrovna komunální volby. Všichni mi říkali, že bych měl říct nějakou věštbu nebo prognózu do budoucnosti. A já nevím jakou,“ přiznal se moderátor. „Jsou to komunální volby, tam všichni docela dobře vědí, koho volí. Čím je menší ta obec, kde se volí, tím líp se ví, koho volit a taky se dá volit jen z těch ochotných, kteří chtějí kandidovat. Tím je to vždycky trošku zúžené,“ spustil.

Lidé ale podle ně mají na rozdíl od celostátních voleb větší přehled o tom, kdo je kdo. „Takže já bych v tom žádný nervák neviděl. Já mám upřimně řečeno úplně jiné starosti. Mně přišel mail, že to koření, co jsem si objednal, už je připravené. Já si žádné neobjednal,“ postěžoval si Kraus.

Domníval se proto, že šlo o pouhý omyl. „Je to bolestné, ale jmenuje se tak asi ještě někdo jiný. Za chvíli mi přišlo, že to koření už je zabalené a že mně budou informovat o tom, kdy jo odešlou. Já jsem si říkal, že snad jim ten kořeněný Kraus napíše, že mu to nepřišlo, když na to čeká,“ pokračoval ve svém příběhu.

„Prohlídl jsem si, co objednal a nic moc. A docela drahý na to, jak nic moc. Ještě jsem se radoval, že jsem si to neobjednal já. Pak mi přišlo, že už to odeslali. A já si říkám – tak on se jim neozývá nebo co. Protože jsem pořád spoléhal, že si to nedopatření vysvětili. A než jsem šel sem, mi přišlo, že už to mám na poště. A dobírka je 1500 korun,“ dodal ke své stížnosti Kraus.