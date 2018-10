Rozm*dané Brno? Oficiální VIDEO má nalákat turisty, Brňáky ale pořádně naštvalo

Brno ke komunikaci s turisty hojně využívá sociální sítě. Na facebookové stránce, instagramovém profilu i webu městského průvodce GO to BRNO tak zájemci naleznou texty doplněné fotografiemi, moderní formáty InstaStories i nový videoobsah. Některé z těchto příspěvků jsou publikovány také na oficiální facebookové stránce města BRNOmycity.

Brno se prezentuje minutovými příběhy o tom, co ho dělá skvělým místem, krátkými tematickými spoty, co všechno lze v Brně zažít, smyčkami momentů z běžného života a příběhy cizinců žijících v Brně. „Celkem Brno nyní pouští do světa 3 příběhy, 15 krátkých spotů a 15 zábavných gifů. Do budoucna se bude rozšiřovat série s expaty a osobnostmi,“ informoval v tiskové zprávě magistrát.

„Ze tří zmíněných videí bylo zatím publikováno to o božské zmrzlině, které bylo pouštěno do 11 zemí. Tam oslovilo téměř 600 000 lidí, získalo tisíce reakcí. Konkrétně okolo devíti tisíc včetně tisícovky sdílení. Video bavilo především lidi z USA, Taiwanu a Česka,“ představila úspěšnost prvního spotu vedoucí Kanceláře marketingu a zahraničních vztahů Magistrátu města Brna Barbora Podhrázská.

„Brno? To můžete buď milovat, nebo nenávidět,“ píše se na facebookové stránce BRNOmycity k videu, které vyvolalo hodně rozporuplné reakce. Vystupuje v něm česká punková písničkářka Nikola Muchová, vystupující někdy pod jménem Nikola Mucha.

Ta je v klipu oblečená do kroje a na nohou má kolečkové brusle. „Brno je tak krásné město, rozm*dané, ale přesto,“ zpívá ve videu. „Brno smrdí," pěje, když projíždí podchodem pod hlavním brněnským nádražím. „Brno voní,“ dodává, zatímco vyskakuje zpoza stánku s ovocem.

Turistům také vysvětluje, že „Brno je skvělé město, skoro stejně skvělé jako Praha“. „Tady vůbec nic není, vůbec sem nejezděte,“ radí potenciálním návštěvníkům předtím, že zamíří na Bratislavskou ulici, která je součástí toho, co mnozí označují za „brněnský Bronx".

Video vyvolalo na sociálních sítích vlnu kritiky. „Tak tohle se moc nepovedlo,“ píše se jednom z nejmírnějších hodnocení klipu. „Proč je to sprosté, když to má být propagace? To mám pustit i dětem? A říct jim, že takhle mají úplně normálně mluvit, zvlášť v Brně?“ podivuje se další uživatelka. „Slečna má nízkou úroveň, nekomentovala bych to, ale po ránu mě to zvedlo ze židle,“ napsala k videu další. „Smutné, naprosté zneuctění kroje, zvyků a tradic, co se tu snaží plno lidí zachovat,“ postěžovala si další z diskutujících.

Někteří kritici naznačili, že za videem stojí hnutí Žít Brno, které až dosud bylo součástí vládnoucí koalice v Brně. Město Brno se ale na důrazně ohradilo proti jakémukoliv spojení s politickou stranou.

„Jde o destinační značku, kterou se město propaguje v 16 zemích světa. Nemá tedy žádnou přímou souvislost s politickou reprezentací města. Jde o nadsázku a způsob, jak přilákat informované turisty do města.“ uvedli na faceboou správci oficiální brněnského účtu s tím, že tento klip vyžaduje hodně nadsázky. „Video staví na naturelu zpěvačky Muchy,“ dodali.

Sérii videí vyrobila společnost Street Dog v čele s Ondřejem Doležalem. Cílem je uceleně ukázat pestrost zážitků a navnadit potenciální návštěvníky města, aby přijeli zažít a ochutnat Brno na vlastní kůži.

„Náklady na kampaň jsou vyčísleny na 3,6 milionů korun. Tato částka v sobě obsahuje strategické řízení značky, online kampaň v 16 zemích světa a také samotnou tvorbu fotografií a videoobsahu,“ uvedl také magistrát.