Známá tvář z ČT píše Zemanovi: Zde je 10 důvodů, proč si vás nevážím

Komers na Kavčích horách pracoval jako redaktor, zástupce vedoucího zpráv, šéf regionů a byl také odborářem, který se stal jednou z tváří stávky proti Janě Bobošíkové. Přestože v ČT už v roce 2016 skončil, politickou situaci v České republice komentuje dál.

Podobný dopis už na Hrad poslal letos v polovině února. Tehdy bylo důvodem jmenování Andreje Babiše premiérem. Novinář poukazoval především na fakt, že Babiš spolupracoval se Státní bezpečností (StB). Dnes má jeho dopis jiný důvod. „Znovu jsem mu musel napsat, neboť už se to opravdu nedá vydržet. Překročil totiž už všechny, dokonce i ty zcela nemyslitelné meze!“ o komentoval dopis na sociálních sítích Komers.

Otevřený dopis Ing. Miloši Zemanovi

V Praze, dne 16. října 2018

Pane inženýre Zemane!

Jistě by se na úvod slušelo oslovení "Vážený pane prezidente!", ale bylo to ode mě pokrytecké. Nejste totiž mým prezidentem a už vůbec si vás nemohu vážit. Nehodlám se ale snižovat k tomu, abych na vás křičel nebo pískal někde na ulici či náměstí, raději v následujících několika bodech stručně a hlavně veřejně shrnu svoje vážné výhrady.

1) Nevážím si vás, protože za vaše skandální veřejné vystupování a vyjadřování se musím hluboce stydět.

2) Nevážím si vás, protože obyvatelstvo České republiky jenom rozeštváváte, přičemž úloha odpovědného prezidenta republiky je zcela opačná.

3) Nevážím si vás, protože jste špatným příkladem pro naše děti.

4) Nevážím si vás, protože se obklopujete zcela nevěrohodnými osobami, čímž úřad prezidenta republiky zcela degradujete.

5) Nevážím si vás, protože zcela bezdůvodně dehonestujete novináře, kteří na vaše excesy upozorňují.

6) Nevážím si vás, protože jste nespravedlivý a neměříte všem stejně.

7) Nevážím si vás, protože nezodpovědně znevěrohodňujete orgány policie a justice.

8) Nevážím si vás, protože svými účelovými vyjádřeními znevažujete demokratický systém České republiky.

9) Nevážím si vás, protože svými výroky podněcujete k rasové nesnášenlivosti a xenofobii.

10) Nevážím si vás, protože svým vystupováním poškozujete naši zemi v zahraničí.

Tím ale bývalý pracovník ČT zdaleka nekončí. „Pane inženýre, nedělám si nejmenších iluzí, že byste se nad sebou zamyslel a své chování a vystupování změnil nebo alespoň korigoval. Motivaci k vašemu jednání nelze zdravým rozumem pochopit. Přesto, jakožto občan České republiky musím vyjádřit nejhlubší opovržení se současným zcela skandálním výkonem úřadu prezidenta České republiky. Jsem si jist, že tvůrce české ústavy ani v nejbujnějších snech nenapadlo, že nejvyšší post v zemi může být ovládán zlobou, nenávistí a pomstychtivostí, protože jinak by dozajista důkladněji řešili odvolatelnost hlavy státu.

Poukazuje také na to, jaké má Zemanovo chování dopad na českou společnosti. „Je skutečně nanejvýš smutné, co se v někdejším sídle českých králů dneska děje a zejména, jak neblahý dopad to má na společenskopolitické klima v zemi. Jediné, co mě naplňuje jistou nadějí, že drtivá většina občanů České republiky, kterými ve své namyšlenosti tolik pohrdáte, vaši obludnou éru zcela jistě přežije!“ dodal autor dopisu, který svůj list ukončil slovy „Ve vámi vynucené neúctě Adam Komers".