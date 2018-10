Polonahá aktivistka s trnovou korunou narušila mši kardinála Duky

Aktivistka s trnovou korunou na hlavě předstoupila před Duku a poklekla v podprsence a kalhotách před oltář. Na těle měla napsáno "Proč jste jim nasadil korunu z trnů?" a "Láska k pravdě". Na hlavě měla napodobeninu trnové koruny. O několik minut později ji vynesla z katedrály ochranka.

"Protest je inspirovaný kapucínským řádem, který používá tělo k vyjádření názoru," řekla dnes ČTK Petani.

"Čekám reakci, proto taky protestuji. Můj protest má být tichý, i když bude pro představitele katolické církve v něčem kontroverzní. Ale nemá to být nic agresivního nebo něco, co by mělo narušit tu mši. Já tím chci vyjádřit svůj hluboký nesouhlas s tím, jak se představení české katolické církve staví k Istanbulské úmluvě," avizovala před protestem Petani.

Mše se účastnil nový ministr zahraničí Tomáš Petříček a řada zahraničních hostů, například polská velvyslankyně v České republice. Akci provázela zvýšená bezpečnostní opatření.

Piťha se ve svém dřívějším kázání proti přijetí Istanbulské úmluvy důrazně postavil. Podle něj by v Česku vedla k přijetí "dokonale zvrácených zákonů" proti tradiční rodině. Věřícím mimo jiné řekl, že jejich rodiny za názor, že muž a žena nejsou totéž, budou roztrženy, vezmou jim děti, za jakýkoliv nesouhlas bude deportace do "pracovně výchovných táborů vyhlazovacího charakteru", homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, děti si budou moci zvolit pohlaví a rodiče jim ani nebudou moci dát jméno.

Česká ženská lobby (ČŽL) na kněze podala trestní oznámení kvůli šíření poplašné zprávy. Předsedkyně ČŽL Eliška Kodyšová uvedla, že Piťhou zmiňované věci z úmluvy vůbec nevyplývají. Podle textu by země měly před násilím chránit, dělat prevenci a násilné činy stíhat a potlačit, přispět ke zrovnoprávnění žen s muži, připravit plán s opatřeními na ochranu obětí, podpořit instituce a organizace, které se na boj s násilím zaměřují. Úmluva bojuje proti fyzickému a psychickému týrání, nebezpečnému pronásledování neboli stalkingu, znásilňování, sexuálnímu obtěžování, ženské obřízce a proti vynuceným sňatkům, potratům a sterilizacím.

Piťhu podpořil Duka jako předseda České biskupské konference (ČBK). "Zároveň konstatuji, že se nic nemění na oficiálním stanovisku ČBK ve věci Istanbulské úmluvy," uvedl kardinál. Podle biskupů staví úmluva muže a ženy proti sobě. Podle zástupců sedmi křesťanských církví není v Česku dokument potřeba, degradoval by vztah muže a ženy na měření sil, společnost by roztřídil do kategorií a relativizoval by evropské kulturní hodnoty.

ČR úmluvu podepsala v květnu 2016 jako jeden z posledních států EU. Parlament měl dokument ratifikovat letos do konce června. Ženské organizace politiky opakovaně k ratifikaci vyzývaly.