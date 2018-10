Češi zuří kvůli soše Věry Špinarové: Děláte si legraci? Tohle se nepovedlo! A nadšený není ani její syn

Pojištění nemovitosti a domácnosti: Víte, jaká rizika kryjí, a na co se naopak nevztahují?

Dílo vzniklo bez zadání soutěže. Představitelé obvodu Moravská Ostrava zadali zakázku na výrobu sochy konkrétnímu umělci, tedy sochaři Davidu Moješčíkovi. Jenomže na podobu sochy si stěžují, jak obyvatelé místní části, tak také lidé na sociálních sítích. Nepříjemným překvapením byla socha i pro syna zesnulé zpěvačky.

Samotného odhalení se syn Věry Špinarové Adam Pavlík nechtěl ani zúčastnit. "Vůbec se s tím neztotožňuji. Vnímám to jako hroznou ostudu," řekl Pavlík magazínu Patriot. Pro daný magazín Pavlík dále uvedl, že rodina neměla možnost do vzniku zasáhnout. S návrhem na vznik sochy prý souhlasil, protože si to jeho matka zaslouží.

S průběhem realizace nicméně nebyl spokojen. "Autor se mi snažil vysvětlit, že to nemá být portrét, že to je nějaká esence, že jsem ovlivněn tím, že jsem příbuzný," doplnil Pavlík.

S konečným vzhledem sochy nejsou spokojeni ani lidé na sociálních sítích. Jedna uživatelka napsala: „Sochař za tohle zinkasoval 600tis? Dělá si někdo legraci? Kdyby za ty peníze udělali někde parčík a pojmenovali jej po paní Špinarové, lip by investovali. Tohle je ostuda!! Děs a hrůza.“

Další z uživatelů Petra P. napsala: „No není, ani trošku... Vnímám to jako zneuctění památky této Paní Zpěvačky! Autor evidentně soudný není, tak by bylo velmi vhodné, aby zadavatel, schvalovatel a hlavně plátce honoráře (peníze města= občanů) zohlednil názory lidí a od smlouvy odstoupil, příp. ve spolupráci se synem paní Věry nechal zhotovit sochu novou. Toto je jednoduše paskvil.“

„Nebude dlouho trvat a někdo jí svépomocí sundá. Nepodobizna s výrazem já nevím, jakoby sežrala mouchu. Nelíbí se mi vůbec. Tvůrce nezachytil jiskru,“ napsala Marcela P.

„Tak tohle se opravdu nepovedlo, opravdu bych ji nepoznala, socha je tak dobrá k roztavení,“ dodala uživatelka Zuzana F.