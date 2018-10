Drsný vzkaz Ledecké a Štěpánkovi kvůli vyznamenání: Váš hostitel na Hradě neví, co je fair play

Dne 28. října má být Vyznamenána mimo jiné dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká a bývalý tenisový reprezentant Radek Štěpánek. Právě těmhle dvěma svým kolegům poslal vzkaz český vodní slalomář a stříbrný olympijský medailista i mistr světa Vavřinec Hradílek.

Každý, kdo se zůčastní letošní"oslavy"na hradě,včetně dvou profi sportovců, by měl chápat že hostitelem je pán, jež neví co je to fair play,nectí hodnoty státníka,který se dokáže povznést nad kritikou soupeře a zbude po něm jen kunda sem a zmrd tam. https://t.co/m2aadofTaG — Vavrinec Hradilek (@VHradilek) 23. října 2018

„Každý, kdo se zúčastní letošní "oslavy" na Hradě, včetně dvou profi sportovců, by měl chápat, že hostitelem je pán, jenž neví, co je to fair play, nectí hodnoty státníka, který se dokáže povznést nad kritikou soupeře a zbude po něm jen k*nda sem a zm*d tam,“ upozornil své koledy Hradílek.

Hradílek se k politice vyjadřuje pravidelně, kriticky hodnotí nejen prezidenta Miloše Zemana, ale i premiéra Andreje Babiše ši vládu opřenou o hlasy komunistů.