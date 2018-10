Oslavy pokračují velkolepým koncertem, vyhlásí se hit republiky

Na Kluse navázali slovenští No Name, kteří prezentovali svoji novou skladbu Ži...a nech žít nahranou a nazpívanou v češtině a slovenštině k 100. výročí založení Československa. "Ta písnička se psala sama. Ono se říká, že když je dobré téma, tak se píše strašně rychle. Ideální je psát o tom, co prožíváme a žít to, co zpíváme," řekl ČTK zpěvák Igor Timko. Na koncertu nechyběla ani jejich starší skladba Na, na na, kterou na téma česko-slovenské vzájemnosti natočili s kapelou Chinaski.

Dále vystoupí Rozhlasový Big Band Gustava Broma a v rámci vyhlášení ankety 100 hitů republiky zazpívají Lucie Bílá, Dasha, Karel Gott, Šárka Marková, Stanislav Hložek, Lucie Černíková, Martin Chodúr, Marta Kubišová, Eva Pilarová, Jan Smigmator, Jiří Suchý, Helena Vondráčková, Dáša Zázvůrková a další. Na Staroměstském náměstí dnes vyhlásí deset největších hitů, které představí průvodce koncertu Martin Hrdinka.

O největším hitu desetiletí a století republiky rozhodli hlasováním sms posluchači Českého rozhlasu. Od 8. ledna rozhlas představoval v dopoledním a odpoledním vysílání vždy jeden hit daného roku. Startovním rokem byl letopočet 1918, který zastoupila vojenská skladba Pětatřicátníci, hoši jako květ, jejímž autorem je populární herec, režisér a písničkář Karel Hašler. Poslední hit, který zazněl, byl z z roku 2017.

Sto nasazených hitů, z nichž posluchači vybírali hit století, nominoval Český rozhlas na základě prodaných not, nosičů, nejhranějších písní v rádiích, hitparád i sledovanosti na internetu.