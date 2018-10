Tisíce lidí zamířily o víkendu do budov vlády a parlamentu

— Autor: ČTK

Tisíce lidí o víkendu využily mimořádné možnosti k prohlídce historických budov vlády, Sněmovny, Senátu a dalších státních institucí v Praze při příležitosti 100. výročí vzniku Československa. ČTK to dnes oznámili mluvčí úřadů. Podívat se lidé mohli třeba do paláce, ve kterém během cest do Česka přebývaly hlavy států, například britská královna Alžběta II. Návštěvníkům byli k dispozici i průvodci, kteří je seznámili s historií budov.