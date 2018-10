Oslavy 100. výročí republiky končí. I dnes na Václavském náměstí slavily tisíce lidí

Akce začala v symbolických 19:18. Někteří lidé drželi české a slovenské vlajky nebo transparenty, třeba s nápisem "Vyznamenání pro Michala Davida je výsměch republice". Státní vyznamenání zpěváku Davidovi udělil dnes večer prezident Miloš Zeman.

Podle organizátorů se akce zúčastnily desítky tisíc lidí. Stály zejména v horní části Václavského náměstí a pak u dvou obrazovek, na kterých se promítalo dění na pódiu.

"Potřebujeme vizi a odhodlání. Proto jsme dnes na Václaváku," řekl zástupce spolku Mikuláš Minář na Václavském náměstí. "Hrdě se hlásíme k ideálům, pro něž žili a přinášeli oběti Tomáš Garrigue Masaryk, Milada Horáková nebo Václav Havel," dodal. Lidé jeho slova odměnili potleskem.

Jiří Padevět v projevu přihlížející v proslovu požádal, aby měli stále touhu po svobodě a nepodléhali populismu. Po něm mluvil Petr Pithart, který přečetl báseň od Viktora Dyka Píseň noci 29. října. "Ne na svůj zájem, ale na budoucnost hleď v moři krve prolité.A nebude-li v srdci čistá vroucnost, jak uhájíme dobyté?" recitoval Pithart.

Dodal, že je nutné vzdorovat směsici malomyslnosti a komplexů. Zkritizoval, že Česká republika není ochotná přijmout ani jednoho uprchlíka. Mluvil o tom, že v Češích je stále pocit zrady z minulosti. "Brusel máme za hlavní město okupační mocnosti, ačkoli jsme tam již dlouho nepřišli s kloudným nápadem," řekl.

Na akci promluvili také ekonom Tomáš Sedláček, ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek, nebo youtuber Kovy. Vystoupili i hudebníci Gypsy.cz nebo Tomáš Klus. Shromáždění skončilo před 22:00, na závěr zazpívala českou i slovenskou hymnu zpěvačka Hana Ulrychová, poté ještě jednou zahrál českou hymnu Okamžitý filmový orchestr Varhana Orchestroviče Bauera.

"Chyběla nám velká veřejná událost, na níž by přední české osobnosti zhodnotily odkaz uplynulých sta let, pojmenovaly největší výzvy naší současnosti a zamyslely se nad naší budoucností. Právě tak lze výročí 100 let republiky náležitě uctít. Vypadá to, že naše oslava bude jakousi přirozenou a důstojnou protiváhou k televiznímu programu onoho večera," uvedl Minář. Prezident Zeman předal večer státní vyznamenání, ceremoniál přenášela Česká televize.

Do akce se zapojili i lidé v dalších městech, mimo jiné například v Brně, Ostravě, Hradci Králové nebo v Českých Budějovicích. Spolek Milion chvilek Zemana a premiéra Andreje Babiše (ANO) dlouhodobě kritizuje.