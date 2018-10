Hutka znovu provokuje Zemana: Opilec teď v sídle králů, dělá z lidí stádo volů + VIDEO

Pětidenní pracovní týden jako novodobý luxus? V minulosti to v Česku fungovalo jinak

Text nové písně napsal Hutka, Veil pak složil hudbu. Jejích počin se tentokrát vztahuje ke 100 letům Československa. Hlavní roli v něm opět hraje prezident Miloš Zeman. „Vulgarita z Hradu vane, nemá v Česku obdoby, sprosťák v čele státu stanul, kecy jako z hospody. Opilec teď v sídle králů, dělá z lidí stádo volů a z národa rovnou hrubce Ovarova revoluce,“ zpívá se v první sloce.

Jaroslav Hutka: Ovarova revoluce (2018) (3:00) | zdroj: YouTube

Hutka připomíná zemanovy excesy z poslední doby. „Ovar není žádný samet, ovar to je radikál novináře bude střílet, cikánům už herdu dal,“ zazní v písni. Připomíná ale také Zemanovu „virózu“ u korunovačních klenotů, cesty do Ruska a Číny či kauzu kolem novináře Ferdinanda Peroutky.

Hudebníci nešetří ani prezidentovy příznivce. „Davy jako z hloupé knížky, svého vůdce milují, tupost jako rána z pušky, rozlehla se po kraji. Kdo nevěří, ať tam běží, skutečně tam blbost sněží a sáňkuje šťastně z kopce,“ pokračuje Hutka.

„Uprchlíci, kominíci ohrožují Hradčany, muslimové, sudeťáci svoloč pražské kavárny, neváží si hlavy státu, přáli by si jeho ztrátu, ten má ale všechny v kapse,“ zpívá písničkář. Poslední část pak věnuje Zemanovým vulgaritám. „Urážky a hnusné žvásty, bezpříkladná oplzlost, smutný život lidské trosky, na každého jenom zlost, stařecká zlost, bezmoc zmaru, duše už jen v alkoholu v beznaději bezdomovce,“ končí svůj výlev Hutka.

Slova písně Ovarova revoluce:

Vulgarita z Hradu vane

nemá v Česku obdoby

sprosťák v čele státu stanul

kecy jako z hospody

opilec teď v sídle králů

dělá z lidí stádo volů

a z národa rovnou hrubce

Ovarova revoluce

Ovar není žádný samet

ovar to je radikál

novináře bude střílet

cikánům už herdu dal

okamurou, komunistou

obydlí teď zemi českou

v politice bez poklopce

Ovarova revoluce

Nad klenoty českých králů

svinskou chřipkou zvirován

v prezidentském světobolu

do Číny je k léčbě zván

V Kremlu už mu vodka zraje

on světovou roli hraje

slavný vítěz v mnohé pitce

Ovarova revoluce

Davy jako z hloupé knížky

svého vůdce milují

tupost jako rána z pušky

rozlehla se po kraji

kdo nevěří, ať tam běží

skutečně tam blbost sněží

a sáňkuje šťastně z kopce

Ovarova revoluce

Peroutka už z Buchenwaldu

lásku k Říši vyznává

podbradek ve pěkném faldu

kudy chodí nadává

pak už jenom tupě hledí

zhrouceně na židli sedí

hlavu šikmo, jak po facce

Ovarova revoluce

Uprchlíci, kominíci

ohrožují Hradčany

muslimové, sudeťáci

svoloč pražské kavárny

neváží si hlavy státu

přáli by si jeho ztrátu

ten má ale všechny v kapse

Ovarova revoluce

Urážky a hnusné žvásty

bezpříkladná oplzlost

smutný život lidské trosky

na každého jenom zlost

stařecká zlost, bezmoc zmaru

duše už jen v alkoholu

v beznaději bezdomovce

Ovarova revoluce

sto let naší

sto let naší

sto let naší republice