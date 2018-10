Krampol promluvil o vyznamenání od Zemana: S politikou nechci nic mít. Byl bych blázen

Nejčastější chyby při uzavírání smluv. Na co si dát pozor?

Krampol mluvil třeba o tom, co mu během ceremoniálu běželo hlavou. „Já jsem z toho byl tak zblblej, že jsem tomu nevěřil,“ přiznal herec a dabér.

A i když čelil tvrdé kritice, přiznal, že vůbec nepřemýšlel nad tím, že by vyznamenání odmítl.„Odmítnout státní vyznamenání, když je 100 let republiky, tak by musel bejt jedině nějakej blázen,“ přiznal otevřeně.

Při přebírání ocenění podle svých slov myslela na svého kolegu Miroslava Šimka. Ten by mu prý řekl, že z něj má radost.

I přesto, že z rukou hlavy státu převzal ocenění, se jeho odmítavý postoj k politice nezměnil – dál s ním prý nic nechce mít - já jsem zažil kladivo na čarodějnice na sobě a od tý doby skutečně do smrti nechci s tím mít nic společnýho,“ říká důrazně.

To Macháček si prý sám kladl otázku, proč se Zeman rozhodl vyznamenat právě jej, když je v Česku tolik historiků. Dokonce prý Zemanovi řekl, že se domnívá, že jsou jiní historici, kteří se o historickou vědu zasloužili více než on. Prezident mu na to ale odpověděl, že mu podobné věci říkají všichni. „Spíš mi potom říkal, že jestli mně tím vyznamenáním neuškodí,“ dodal historik.