Veselovský otevřeně o ovlivňování ČT a chování ředitele Dvořáka: Takhle to prostě nejde

Meteorologové varují: Česko zasáhne další vichřice. Podívejte se na předpověď do konce týdne

Veselovský v rozhovoru zveřejněném na facebookovém profilu Proti Proudu popisuje třeba to, jak to před jeho odchodem chodilo v ČT a jak "úřadoval" ředitel veřejnoprávní stanice Petr Dvořák.

„My jsme byli na poradách - a bylo to i zveřejněné – kde generální ředitel prostě otevřeně říkal, že chodí za politiky a ptá se jich, jestli jsou v pohodě někteří moderátoři ve zpravodajství. Nebo že nechal hejtmanům vypracovat nebo je požádal, jestli by nevypracovali nějaké svoje hodnocení zpravodajství České televize,“ uvedl s tím, že něco takového by se dít nemělo.

Podle něj také existovalo podezření na politické ovlivňování. ČT ale podle něj ke všemu přistupovala velmi laxně. „jak má potom člověk sedět naproti nějakému politikovi – Daniela seděla proti hejtmanu Haškovi a říkala mu, že lže. Nebo neříkala, ptala se ho, jak to je, a on lhal,“ připomněl moderátor.

Zůstat v ČT by podle Veselovského znamenalo říci, že něco takového nevadí a „že se to nějak uplácá“. A proto odešel – a s ním z ČT odešli i další lidé, kteří pak stáli u zrodu DVTV. Uvedl také, že za rok jim ale skončí smlouva, ve které byl paušál od vydavatelství Economia Zdeňka Bakaly. Jako možnost dalšího financování zmínil crowdfunding.

Veselovský od ledna 2008 moderoval pořad Události, komentáře na ČT24, odkud odešel v březnu 2014. V květnu 2014 spolu s moderátorkou Danielou Drtinovou a editorem Janem Rozkošným založil projekt DVTV. Videokanál Drtinová Veselovský TV začal vysílat 27. května 2014