Ty debílku! Kraus se rozpovídal o stavu České republiky. A asi se budete divit

Kraus nejprve popřál lidem vše nejlepší ke stoletému výročí naší republiky. „Myslím, že oslavy byly docela dobré. A myslím, že ještě lepší je stav naší země. Zdá se mi docela výborný. Zrovna dneska jsem koukal, že ve střední a středovýchodní Evropě jsme hned druhé nejlepší místo k žití po Vídni. Jinak jsme asi celkově třiadvacátí ve světě,“ připomněl dobré umístění Prahy moderátor s tím, že to je na fakt, že jsme tu měli komunismus, dobré výsledky.

„Praha je čím dál krásnější, jako celá země. Myslím si, že mají pravdu ti, co říkají, že jsme ještě nikdy nežili tak dobře. Což dnes samozřejmě řada lidí nepamatuje, protože jsou tady někteří jedinci mladší než já. Ale myslím, si, že je to pravda, že jsme nikdy s ohledem na historický vývoj tak šťastné obrobí neměli, nebo jsme se nedostali na tak dobrou pozici, na jaké jsme,“ sršel optimismem Kraus.

Pak připomněl také debaty týkající se konce střídání času. „Je to taková drobnost. Jestli se má přestat měnit ten letní a zimní čas. Samozřejmě jsou některé země proti – Británie taky. Ta si vždycky na něco zvykne a pak už to nikdy nezmění, takže tam mě to nepřekvapuje. Ale když jsem přemýšlel já sám, tak mi to tak moc nevadí, akorát jsem zjistil, že to má na mě negativní vliv tom, že já pořád počítám, kolik je podle toho času, co byl předtím. Takže když je šest, tak si říkám, že to bylo nedávno sedm. A nebo si říkám, že je šest a že to nedávno bylo ještě sedm. A pak si říkám: proč to, ty debílku, pořád přepočítáváš. To je zřejmě jediné postižení, které se mi stalo,“ přiznal moderátor.

Vysvětlil také, že existují zastánci střídání času, zastánci zrušení střídání času a ti se ještě dělí na dvě skupiny – ti co chtějí trvale letní čas, a ti, co chtějí čas zimní. „Já bych se s dovolením přikláněl k tomu, že by měl zůstat ten čas, co platí. Ten, co je pravý. To znamená asi ten zimní. Čili když je dvanáct, že by skutečně bylo dvanáct. Jinak bychom se časem mohli dopracovat k tomu, že bysme si dělali hlasování, kdy je poledne. A toho bych se nerad dočkal," dodal s úsměvem.